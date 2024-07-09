Konyaspor, 22 yaşındaki Tunahan Taşçı'yı transfer etti

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Tunahan Taşçı'yı 3 yıllığına renklerine bağladı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Hollanda'da futbola başlayan, Türkiye 17 ve 19 yaş altı takımlarıyla Fortuna Sittard ve MVV Maastricht kulüplerinde forma giyen Tunahan Taşçı'yı renklerine bağladı.

Konyaspor Müzesi'ndeki imza törenine yeşil beyazlı kulübün futbol şube sorumlularından Erkut Çağlar Çelik katıldı.