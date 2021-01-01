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Köprü geçiş ücretlerine yüzde 26 zam

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçiş ücreti yüzde 26'lık zamla 13.25 liraya yükseldi. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise 117.9 liradan 147.5 liraya çıktı

Köprü geçiş ücretlerine yüzde 26 zam
Köprü geçiş ücretlerine zam
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HABERTURK.COM

Karayolları Genel Müdürlüğü ( KGM) 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri yeni geçiş ücreti tarifelerini yayımladı.

KGM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu köprülerde, yapılan yüzde 26'lık zamla otomobillerin geçiş ücreti 10.5 liradan 13.25 liraya yükseldi. Motosiklet geçiş ücreti ise yüzde 23.5 artışla 5.25 liraya yükseldi.

KGM tarafından yayımlanan yeni tarifeler:

SINIF

ARAÇ TİPİ

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ(TL)

1AKS ARALIĞI 3.20 m’DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR

13,25

2AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.’DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR

17,00​

33 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR

37,00

44 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR

73,50

56 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR

97,75

6MOTOSİKLETLER

5,25

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise 117.9 liradan 147.5 liraya yükseldi.

ARAÇ SINIFI​OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ
1​147,50​​ ₺
2236,00 ₺
​3280,00 ₺
​4371,50 ₺
​5468,50 ₺
​6103,00 ₺

Bir diğer YİD projesi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise ücret (sadece köprüden geçiş ücreti) 21.90 liradan 27.5 liraya çıktı.

ARAÇ SINIFI​ YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ
1​ 27,50 ₺
​2​ 36,50 ₺
​3​ 67,50 ₺
​4​ 171,50 ₺
​5​ 213,50 ₺
​6​ ​ 19,90​ ₺
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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