Koronavirüs ile Türkiye'nin internet hızı ne kadar düştü? Haberler

Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararları ile karantina için yapılan evde kalma çağrıları, dünya genelinde internet kullanımını da ciddi oranda artırdı. Bu artışla birlikte hem dünya genelinde hem de Türkiye özelinde son haftalarda internet kullanıcıları hızlarının düştüğünden şikayet eder hale geldi.

Peki bu artan internet tüketimi, sabit ve mobil internet hızlarına nasıl yansıdı? Koronavirüs Türkiye’nin dünya internet hızı sıralamasındaki konumunu nasıl değiştirdi?

Speedtest servisi ile sabit ve mobil genişbant ağlarında hız testleri yapan uluslararası kuruluş Ookla’nın Küresel Hız Endeksi’nin Mart 2020 sonuçları açıklandı. Buna göre koronavirüsünün dünyayı etkisi altına aldığı geçen ay sabit ve mobil internette indirme (download) hızları düşerken, gecikme süreleri arttı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Mart 2020’de dünyanın ortalama indirme hızı mobil internette31.61 Mbps’ten 30.57 Mbps’ye, sabit internette ise 75.39 Mbps’den 74.64 Mbps’ye indi. Gecikme süreleri ise mobil internette 40 ms’den, 42 ms’ye; sabit internette ise 23 ms’den 24 ms’ye yükseldi.

Aratan yoğunluk yükleme hızlarına (upload) da olumsuz yansıdı. Şubat 2020'de dünyada mobil internette 11.29 Mbps olan upload hızı, Mart 2020'de 10.73 Mbps'ye indi. Sabit internette ise 41.4 Mbps olan upload hızı 40.07 Mbps'ye geriledi.

YÜKLEME HIZI YARI YARIYA DÜŞTÜ!

Kuruluşun verilerine göre Türkiye’de ise tablo şu şekilde gerçekleşti:

Mart ayında Türkiye’nin ortalama indirme hızı mobilde 35.43 Mbps’den 32 Mbps’ye, sabit internette ise 29 Mbps’den 24.15 Mbps’ye geriledi. Yoğun internet kullanımı ile birlikte gecikme süreleri ise mobilde 30 ms’den 31 ms’ye, sabit internette 26 ms’den 29 ms’ye çıktı.

Türkiye'de geçen ay internet hızlarında yaşanan asıl çarpıcı değişim ise 'upload' tarafında görüldü. Mobil internette 14.93 Mbps'ten 13.95 Mbps'ye inen yükleme hızı, kullanıcıların asıl yoğun kullanımının olduğu sabit internet tarafında ise yarı yarıya düşrü. Şubat 2020'de Türkiye'nin sabit internette 11.77 Mbps olan upload hızı, sadece bir ayda 6.74 Mbps'ye kadar indi.

SABİTTE 12, MOBİLDE 5 SIRA GERİLEDİK

Eğitim ve iş yaşamının internet üzerinden evden yapılmaya başlandığı geçen ay Türkiye’de ortalama sabit internet hızı yüzde 17 düştü. Mart 2020’de mobildeki ortalama indirme hızında ise yüzde 9.6’lık bir gerileme yaşandı.

Bu sonuçların ardından Türkiye dünyada mobil internet hızında 5, sabit internet hızında ise 12 sıra geriledi. Dünyada mobil internet hızı sıralamasında Türkiye Mart 2020 itibariyle 52, sabit internet hızında ise 102. sırada yer aldı.

MOBİL İNTERNETTE LİDERLİK EL DEĞİŞTİRDİ

Dünya sıralamasına bakıldığında sabit internette 197.26 Mbps’lik hız ile Singapur liderliğini korurken, mobil internette ise Birleşik Arap Emirlikleri 83.52 Mbps hızla Güney Kore’yi geçerek, birinci sıraya yükseldi.