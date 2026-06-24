Yıldız Moran'ın Zamansız Fotoğraflar'ı sanatseverlerle buluşuyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin 2013 yılında düzenlediği Yıldız Moran: Zamansız Fotoğraflar sergisiyle geniş kapsamlı olarak ilk kez sanatseverlerle buluşan Yıldız Moran yapıtlarından bir seçki, Edirne Bienali’nde Yıldız Moran başlıklı sergiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk kadın fotoğrafçısı olarak fotoğraf tarihinin öncü isimleri arasında yer alan Moran’ın Anadolu’ya, insana ve gündelik yaşama odaklanan siyah-beyaz kareleri, 28 Haziran’a kadar, İkinci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nde görülebilir.

REKLAM

PERA MÜZESİ'NDEN EDİRNE BİENALİ'NE UZANAN BİR YOLCULUK

Pera Müzesi’nin 2013 yılında Coşar Kulaksız küratörlüğünde düzenlediği sergi, sanatçının Türkiye ve dünya fotoğraf tarihi içindeki yerini yeniden değerlendirmeye açan kapsamlı bir sergi niteliği taşıyordu. Moran’ın bilinen sınırlı sayıdaki fotoğrafının ötesine geçen sergi, daha önce izleyiciyle buluşmamış yapıtları da gün yüzüne çıkararak sanatçının üretimine bütünlüklü bir bakış sunmuştu.

Bugün Edirne Bienali’nde yine Kulaksız küratörlüğünde sergilenen seçki, Pera Müzesi’nde görünürlük kazanan bu fotoğraf mirasını farklı bir kentte ve yeni bir bağlamda izleyiciyle buluşturuyor. Bienalin “Köprüler” teması kapsamında sunulan eserler, İstanbul’dan Edirne’ye uzanan bir sanat hafızasını bugüne taşırken; belgesel tanıklıkla sanatsal yorum arasında yeni karşılaşmalara alan açıyor.

IŞIĞIN VE HAFIZANIN İZİNDE: YILDIZ MORAN

İngiltere’de aldığı eğitimin ardından objektifini Anadolu’nun gündelik hayatına, insan yüzlerine, kentlere ve dönemin kültür-sanat çevrelerine yönelten Yıldız Moran, ışığı kullanmadaki ustalığı ve güçlü kompozisyonlarıyla Türkiye fotoğraf tarihinde kendine özgü bir yer edindi. Portrelerden Anadolu manzaralarına uzanan fotoğrafları, yalnızca sanatçının yalın ve dikkatli bakışını değil, bir dönemin izlerini de bugüne taşıyor.

Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10.00-19.00, Pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir. Cuma günleri “Uzun Cuma” kapsamında 18.00-22.00 arası tüm ziyaretçiler, Çarşamba günleri ise “Genç Çarşamba” kapsamında tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.