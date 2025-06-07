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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Küresel gıda fiyatları mayısta düştü - İş-Yaşam Haberleri

        Küresel gıda fiyatları mayısta düştü

        Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının, tahıl, kuru baklagiller ve şeker fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle mayısta yüzde 0,8 gerilediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 10:32 Güncelleme: 07.06.2025 - 10:32
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        Küresel gıda fiyatları mayısta düştü
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        FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği FAO Gıda Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 düşerek 127,7 puan oldu. Endeksin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Mart 2022'deki rekor seviyesinin yüzde 20 altında kalması dikkati çekti.

        Küresel gıda fiyatları mayısta tahıl, kuru baklagiller ve şeker fiyatları öncülüğünde düşüş gösterdi.

        Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık bazda Güneydoğu Asya'daki mevsimsel üretim ve stok artışları nedeniyle yüzde 3,7 geriledi fakat endeks bir yıl önceki seviyesinin yüzde 19,1 üstünde kaldı.

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        Soya yağı fiyatları Güney Amerika'daki arz artışı ve biyoyakıt talebindeki zayıflık nedeniyle düştü.

        Tahıl Fiyat Endeksi, küresel mısır fiyatlarındaki keskin düşüşün etkisiyle aylık bazda yüzde 1,8, yıllık bazda yüzde 8,2 geriledi.

        Arjantin ve Brezilya'daki güçlü hasat ve bol arzın yanı sıra ABD'de rekor mahsul beklentileri fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Buğday fiyatları, küresel talebin zayıflaması ve kuzey yarımküredeki mahsul koşullarının iyileşmesi nedeniyle düştü.

        Buna karşın, pirinç fiyatları güçlü talep ve kur hareketlerinin desteğiyle yüzde 1,4 arttı.

        Şeker Fiyat Endeksi, belirsiz küresel ekonomik görünüm ve gıda, içecek endüstrilerinden gelen zayıf taleple yüzde 2,6 azalarak, aylık art arda düşüşünü üçüncü aya taşıdı. Endeks, yıllık bazda ise yüzde 6,6 geriledi.

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        TEREYAĞI TARİHİ ZİRVEDE

        Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Asya'dan gelen güçlü talebin desteğiyle yüzde 0,8 arttı. Tereyağı fiyatları tarihi yüksek seviyelerde kaldı.

        FAO'nun açıklamasında, "Uluslararası tereyağı fiyatları, Avustralya'da süt arzının daraldığı bir ortamda Asya ve Orta Doğu'dan gelen güçlü talep sayesinde tarihi yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Ancak Avrupa Birliği menşeli tereyağı talebindeki yavaşlama fiyat artışlarını sınırladı." değerlendirmesi yer aldı.

        Et Fiyat Endeksi de mayısta yüzde 1,3 artış kaydetti. Küresel büyükbaş hayvan eti fiyatları, güçlü küresel talep ve başlıca üretici ülkelerdeki ihraç edilebilir arzın kısıtlı olması nedeniyle yeni tarihi zirveye çıktı.

        FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı.

        FAO, bu yıl küresel tahıl üretimine ilişkin tahminini önceki yıla göre yüzde 2,1 artışla 2,911 milyar ton olarak değiştirdi. FAO, daha önce 2,848 milyar ton üretim bekliyordu.

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        Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık bazda Güneydoğu Asya'daki mevsimsel üretim ve stok artışları nedeniyle yüzde 3,7 geriledi fakat endeks bir yıl önceki seviyesinin yüzde 19,1 üstünde kaldı.

        Soya yağı fiyatları Güney Amerika'daki arz artışı ve biyoyakıt talebindeki zayıflık nedeniyle düştü.

        Tahıl Fiyat Endeksi, küresel mısır fiyatlarındaki keskin düşüşün etkisiyle aylık bazda yüzde 1,8, yıllık bazda yüzde 8,2 geriledi.

        Arjantin ve Brezilya'daki güçlü hasat ve bol arzın yanı sıra ABD'de rekor mahsul beklentileri fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Buğday fiyatları, küresel talebin zayıflaması ve kuzey yarımküredeki mahsul koşullarının iyileşmesi nedeniyle düştü.

        Buna karşın, pirinç fiyatları güçlü talep ve kur hareketlerinin desteğiyle yüzde 1,4 arttı.

        Şeker Fiyat Endeksi, belirsiz küresel ekonomik görünüm ve gıda, içecek endüstrilerinden gelen zayıf taleple yüzde 2,6 azalarak, aylık art arda düşüşünü üçüncü aya taşıdı. Endeks, yıllık bazda ise yüzde 6,6 geriledi.

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