Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaPiyasalar
ABONE OL

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı

Küresel piyasalarda, teşvik beklentileri ve tahminlerden iyi gelen şirket karlılıklarının desteği ile pozitif bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin ocak ayı istihdam raporundaki veriler takip edilecek

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı
AA

ABD'de dün açıklanan verilere göre haftalık işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 779 bin ile beklentilerin altında kalarak düşüş eğilimini 3. haftaya taşıdı ve geçen yıl kasım ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

Bugün açıklanacak istihdam raporu öncesi iş gücü piyasasının durumuna dair olumlu bir sinyal üreten veri ve PayPal ile eBay'ın finansal sonuçlarının tahminlerden iyi gelmesi pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlenmesini sağladı.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,08, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 değer kazanırken, böylece S&P 500 ve Nasdaq endeksleri tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Son haftalarda bazı hisse fiyatlarında görülen aşırı oynaklığa ilişkin endişeler, GameStop hisselerinin dün de yüzde 42'nin üzerinde değer kaybetmesi ile yatışsa da yatırım şirketleri ve bireysel yatırımcıları karşı karşıya getiren konu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Dün akşam ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasalarda özellikle bazı hisse senedi fiyatlarında yaşanan oynaklığı değerlendirmek üzere ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC),ABD Merkez Bankası (Fed),New York Fed ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) başkanlarıyla bir araya geldi.

Yellen, söz konusu toplantı öncesi katıldığı bir televizyon programında, "Finansal piyasalarımızın düzgün ve verimli bir şekilde işlediğinden, yatırımcıların korunduğundan emin olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa tarafında, İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentiler doğrultusunda politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmezken, karar metninde, bankalardan negatif faiz oranlarına hazırlanmaya başlamalarının talep edildiği ancak talebin, bu yönde bir politika işareti olarak görülmemesi gerektiği vurgulandı. Piyasalarda karar öncesi haziran ayında faiz indirimi gelebileceği yönündeki beklentiler azalırken, böyle bir aksiyonun aralık ayında alınabileceği tahminleri arttı.

Öte yandan Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın, 2020 yılını beklentilerin üzerinde 113 milyon avro net karla kapatması mali sektöre ilişkin pozitif havayı desteklerken, DAX 30 endeksi yüzde 0,91, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,65 değer kazandı. İtalya'da, eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesi sonrası piyasalardaki güçlü seyrin devam ettiği görüldü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise negatif ayrışarak, günü yüzde 0,06 azalışla tamamladı.

Bugün Japonya'da açıklanan hane halkı harcamalarının tahminlerden daha az gerilemesi ve artan küresel risk iştahı ile Asya borsalarında alıcılı bir seyir izlendi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kazandı. Ayrıca Hindistan Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4'te sabit bırakmasının ardından Sensex endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

Yurt içinde, dün banka hisselerindeki satıcılı seyir BIST 100 endeksinin yükselişini sınırlayan faktör olarak dikkati çekti. BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.534,90 puandan tamamlarken banka hisseleri dün ortalama yüzde 1,5 değer kaybetti. Dün düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 0,4 azalışla 7,1368'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,1410 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirtti.

ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin, iş gücü piyasası ve ekonomik aktiviteye ilişkin vereceği sinyallerin Fed tarafından yakından takip edildiğini aktaran analistler, tarım dışı istihdamın 50 bin artmasının, işsizlik oranının yüzde 6,7'de sabit kalmasının ve ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3 yükselmesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin korunabileceğini, 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, ocak ayı konut fiyat endeksi

16.30 ABD, ocak ayı istihdam raporu

17.30 Türkiye, ocak ayı Hazine nakit dengesi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SPK haftalık bülteni yayınlandı
PARASPK haftalık bülteni yayınlandı
Dogecoin nedir? Dogecoin kaç TL? Dogecoin neden yükseliyor?
PARADogecoin neden yükseliyor?
Polcadot nedir? Polcadot neden yükseldi?
PARAPolcadot neden yükseldi?
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 552 milyar liraya yükseldi
PARATüketici kredileri arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
PARABankacılık sektörünün mevduatı azaldı
ECB swap hatlarını 9 ay uzattı
PARAECB swap hatlarını uzattı
İngiltere Merkez Bankası faizi 0.1'de sabit bıraktı
PARAİngiltere Merkez Bankası faize dokunmadı
Yellen'den 'oynaklık' açıklaması
PARA'Yatırımcıların korunduğundan emin olmalıyız'
Merkez Bankası rezervleri 95 milyar 536 milyon dolar oldu
PARATCMB'in toplam rezervleri açıklandı
DenizBank’ta Kolay Adres tanımlayana MobilDeniz’de masrafsız para transferi
PARADenizBank'tan masrafsız para transferi