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Kylian Mbappe, Real Madrid'e giderse tarihe geçecek!

Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Fransız golcü Kylian Mbappe, bu yaz İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki yıldız, Real Madrid'e imza atması halinde futbol tarihinin en pahalı transferi olacak.

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  • Kylian Mbappe, Real Madrid'e giderse tarihe geçecek!

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  • Kylian Mbappe, Real Madrid'e giderse tarihe geçecek!

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  • Kylian Mbappe, Real Madrid'e giderse tarihe geçecek!

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    TARİHİN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK

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  • Kylian Mbappe, Real Madrid'e giderse tarihe geçecek!

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  • Kylian Mbappe, Real Madrid'e giderse tarihe geçecek!

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