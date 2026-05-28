Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.662,75 %-1,64
        DOLAR 45,9027 %0,00
        EURO 53,2886 %-0,15
        GRAM ALTIN 6.493,35 %-1,28
        FAİZ 43,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 108,35 %-1,67
        BITCOIN 73.435,00 %-2,28
        GBP/TRY 61,4770 %-0,26
        EUR/USD 1,1609 %-0,15
        BRENT 96,40 %2,24
        ÇEYREK ALTIN 10.616,62 %-1,28
        Haberler Ekonomi Alışveriş Lahmacunu bin 450 liraya satan işletmeye dev ceza

        Lahmacunu bin 450 liraya satan işletmeye ceza

        Ticaret Bakanlığı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "lahmacunu 1.450, kıymalı pideyi 1.500 ve pizzayı 1.800 liradan satışa sunduğu" ileri sürülen restoran ile ilgili Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na başvurulacağını, etiketle ilgili mevzuata aykırılıklar nedeniyle de idari para cezası uygulandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 13:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lahmacunu bin 450 liraya satan işletmeye ceza

        Anka Ajansının aktardığına göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, Fethiye'de faaliyet gösteren bir restoranın, kamuoyuna yansıyan fiyat uygulamalarına ilişkin olarak bakanlıkça gerekli inceleme ve denetim süreçlerinin ivedilikle başlatıldığı bildirildi.

        Bu kapsamda, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından dün bahsi geçen işletmede denetim gerçekleştirildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Denetimler neticesinde 24 adet üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olup, işletme hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 5 adet ürüne ilişkin tespitler kapsamında gerekli değerlendirmeler yapılmış olup, ilave cezai işlem uygulanması amacıyla dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal ettirilecektir.

        Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumaya, adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamaya, bayram döneminde ve turizm sezonunda da tüketicilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.

        Vatandaşlarımızın da fiyat etiketi, tarife ve menü uygulamalarına ilişkin karşılaştıkları aykırılıkları, CİMER, ALO 175 ve Ticaret Bakanlığımızın HFA Mobil Uygulaması üzerinden kayıtlı şekilde resmi mercilere bildirmeleri büyük önem taşımaktadır."

        * Haberin görseli temsili

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ortalık savaş alanına döndü

        Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Baba katili caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Baba katili caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti