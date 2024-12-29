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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim LG, Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi'nde 13. kez yer aldı - Teknoloji Haberleri

        LG, Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi'nde 13. kez yer aldı

        LG Electronics (LG), Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi'nde (DJSI World) üst üste 13. kez yer alma başarısını gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 14:09 Güncelleme: 29.12.2024 - 14:09
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        13. kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi'nde
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, DJSI World, en büyük 2 bin 500 küresel şirketin ilk yüzde 10'unu ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) uygulamalarına göre sıralıyor ve kurumsal sürdürülebilirliği değerlendiren yatırımcılar için kritik bir ölçüt olarak hizmet ediyor.

        LG, özellikle Eğlence Ekipmanları, Ürünleri ve Tüketici Elektroniği sektöründe en yüksek genel puanı aldı. Ayrıca, 13 yıldır bu kategoride yer alan tek Güney Koreli şirket olmaya devam ediyor. Şirket ayrıca DJSI Asya Pasifik'te 15. kez, DJSI Kore listesinde ise 16. kez yer alarak bölgesel başarılarını sürdürdü.

        LG, çevre politikası ve yönetimi, insan hakları yönetimi, insan kaynakları yönetimi, müşteri ilişkileri, tedarik zinciri yönetimi ve ürün sorumluluğu yönetimi dahil olmak üzere çeşitli Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim Sistemi (ÇSY) alanlarında yüksek değerlendirmeler aldı. Herkes için Daha İyi Yaşam ÇSY yönetim vizyonu kapsamında LG, gezegen için 3C (Karbon nötrlüğü, Döngüsellik ve Temiz teknoloji) ve insanlar için 3D (İnsana yakışır işyeri, Çeşitlilik ve katılım ve Herkes için tasarım) stratejisiyle çeşitli faaliyetler yürütüyor.

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        2050'YE KADAR YÜZDE 100 YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇMEYİ HEDEFLİYOR

        LG, gezegen için 3C hedeflerine ulaşmak amacıyla 2030'a kadar ürün üretim sürecinde karbon nötrlüğüne ulaşmak ve 2050'ye kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmek gibi iddialı hedefler belirledi.

        Firma, özellikle ürün üretim aşamasındaki doğrudan sera gazı emisyonlarını (Kapsam 1) ve dolaylı sera gazı emisyonlarını (Kapsam 2) 2017 seviyelerine kıyasla yüzde 54,6 oranında azaltmayı planlıyor. Bu, süreç iyileştirmeleri, enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerin tanıtılması ve yenilenebilir enerji kullanımı yoluyla gerçekleştirilecek. Özellikle LG, 2015'te ev aletleri sektöründe BM karbon kredisi alan ilk şirket oldu.

        Buna ek olarak LG, yedi ana ürün grubunun (TV'ler, buzdolapları, çamaşır makineleri, kurutucular, ev ve sistem klimaları ve monitörler) birim sera gazı emisyonlarını, ürün kullanım aşamasında (Kapsam 3) 2020 seviyelerine kıyasla yüzde 20 azaltmaya odaklandı. Bu taahhüt, tek tek ürünlerin enerji verimliliğini artırmayı ve böylece genel karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlayan çeşitli faaliyetleri içeriyor.

        BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Sorumlu İşbirliği'nin bir üyesi olarak LG, uluslararası insan hakları ve çalışma standartlarına uymakta ve küresel ÇSY ile ilgili mevzuatın güçlendirilmesine yanıt vermek için insan hakları yönetim süreçlerini geliştiriyor.

        Kore Kurumsal Yönetim Servisi tarafından bu yıl yayınlanan ESG değerlendirme ve derecelendirme sonuçlarında LG, dört yıl üst üste genel A notu aldı. LG ayrıca, küresel ESG değerlendirme kuruluşu Morgan Stanley Capital International tarafından yapılan ESG değerlendirmesinde de beş yıl üst üste A notu alarak ESG yönetim performansıyla güvenilir yerel ve uluslararası kurumlardan takdir topladı.

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