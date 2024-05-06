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        Haberler Ekonomi Borsa Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı! Lila Kağıt kaç lot verdi, LILAK ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

        Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı! Lila Kağıt kaç lot verdi, LILAK ne zaman işlem görecek?

        Lila Kağıt halka arz sonuçları için geri sayım sona erdi. 30 Nisan-2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında 37,39 TL hisse fiyatıyla talep toplayan Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçları son dakika açıklandı. Bu bağlamda yatırımcılar "Lila Kağıt kaç lot verdi, LILAK ne zaman borsada işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Lila Kağıt halka arz BİST ilk işlem tarihi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 11:18 Güncelleme: 06.05.2024 - 19:05
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        1

        Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. halka arzı talep toplama süreci 3 Mayıs tarihi itibarıyla tamamlandı. Toplamda 120 milyon lot dağıtımının hedeflendiği halka arzda hisseler bireysele eşit pay edildi. Peki, Lila Kağıt kaç lot verdi? Lila Kağıt ne zaman işlem görecek? İşte, LILAK borsa işlem tarihi hakkında bilgiler...

        2

        LİLA KAĞIT HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

        Lila Kağıt halka arzı talep toplama işlemleri 30 Nisan ile 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında tamamladı. Lila Kağıt hisse fiyatı ise 37,39 TL olarak belirlendi.

        3

        LİLA KAĞIT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı. 4.48 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Lila Kağıt toplamda 120 milyon lot dağıtımı yaptı. Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin liderliğinde halka arz edilen firma 37,39 TL hisse fiyatından talep topladı. Lila Kağıt halka arz sonuçlarına göre; 3 milyon 494 bin 553 yurtiçi bireysel yatırımcı başına yaklaşık 25 lot dağıtıldı.

        4

        LİLA KAĞIT NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Lila Kağıt halka arzının BİST ilk işlem tarihi henüz açıklanmadı. LILAK hissesinin borsada işlem göreceği tarih belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        5

        LİLA KAĞIT KAÇ LOT VERDİ?

        Lila Kâğıt halka arzında paylar bireysele eşit dağıtıldı. Toplamda 120.000.000 adet lot dağıtımı yapılan halka arzda kişi başına düşen lot sayısı 25 oldu.

        Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

        - 2.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (1495 TL).

        - 2.5 Milyon katılım ~ 34 Lot (1271 TL).

        - 2.9 Milyon katılım ~ 29 Lot (1084 TL).

        - 3.3 Milyon katılım ~ 26 Lot (972 TL).

        - 3.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (859 TL).

        - 4.1 Milyon katılım ~ 21 Lot (785 TL).

        - 4.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (710 TL).

        - 4.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (673 TL).

        6

        LİLA KAĞIT HALKA ARZ FONU NERELERDE KULLANILACAK?

        Halka arz edilecek toplam payların yüzde 70'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'luk kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilecek.

        Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmını Erzurum Fabrika Yatırımı, Ergene Fabrika Yatırımı ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları için kullanmayı planlıyor.

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