Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı? Lila Kağıt kaç lot verdi, LILAK ne zaman işlem görecek?
Lila Kağıt halka arz sonuçları için geri sayım başladı. 30 Nisan-2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında 37,39 TL hisse fiyatıyla talep toplayan Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçları bekleniyor. Bu bağlamda yatırımcılar "Lila Kağıt kaç lot verdi, LILAK ne zaman borsada işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Lila Kağıt halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve BİST ilk işlem tarihi hakkında detaylar...
Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. halka arzı talep toplama süreci 3 Mayıs tarihi itibarıyla tamamlandı. Toplamda 120 milyon lot dağıtımının hedeflendiği halka arzda hisseler bireysele eşit pay edilecek. Peki, Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı? Lila Kağıt kaç lot verdi? İşte, LILAK borsa işlem tarihi hakkında bilgiler...
LİLA KAĞIT HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Lila Kağıt halka arzı talep toplama işlemleri 30 Nisan ile 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında tamamladı. Lila Kağıt hisse fiyatı ise 37,39 TL olarak belirlendi.
LİLA KAĞIT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Lila Kağıt halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Lila Kağıt halka arz sonuçlarının 6 Mayıs tarihinde açıklanması bekleniyor. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından konuya ilişkin tüm detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
LİLA KAĞIT NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Lila Kağıt halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
LİLA KAĞIT KAÇ LOT VERDİ?
Lila Kâğıt halka arzında paylar bireysele eşit dağıtılacak olup toplamda 120.000.000 adet lot dağıtılacak. Lila Kağıt halka arzında kişi başına düşen lot sayısı sonuçların açıklanmasının ardından belli olacak.
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
- 2.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (1495 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 34 Lot (1271 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 29 Lot (1084 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 26 Lot (972 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (859 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 21 Lot (785 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (710 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (673 TL).
LİLA KAĞIT HALKA ARZ FONU NERELERDE KULLANILACAK?
Halka arz edilecek toplam payların yüzde 70'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'luk kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilecek.
Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmını Erzurum Fabrika Yatırımı, Ergene Fabrika Yatırımı ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları için kullanmayı planlıyor.