Lineadecor kurucusu Ercan Ecemiş vefat etti

Hazır mutfak sektörünün önde gelen markalarından Lineadecor’un kurucularından, Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ecemiş hayatını kaybetti.

Sanayici kimliğiyle tanınan Ecemiş, Lineadecor’un hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümesinde kritik rol üstlendi.

2006 yılında Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 30 bin metrekarelik alanda kurulan fabrikanın hayata geçirilmesine öncülük eden Ecemiş, ihracat faaliyetleriyle de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sundu.

Ecemiş’in yönetiminde Lineadecor, yurt içinde 30 ilde 77 satış noktasına, yurt dışında ise 9 ülkede toplam 21 satış noktasına ulaştı. ABD’de birçok projede markanın yer almasını sağlayarak Lineadecor’un uluslararası alanda bilinirliğini artırdı.

Sektörün kurumsallaşması için de çalışmalar yürüten Ecemiş, 1998 yılında kurulan Ahşap Mutfak ve Banyo Mobilyası Sanayici ve İthalatçıları Derneği’nin (MUDER) kurulmasında öncü rol üstlendi.

Ercan Ecemiş, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ecemiş'in vefatı ile ilgili MUDER'den yapılan açıklamada, "Derneğimizin kurucusu, duayen sanayici, değerli büyüğümüz Ercan Ecemiş’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sektörümüze kattığı vizyon ve emekler hiçbir zaman unutulmayacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.