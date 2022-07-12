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Lisede oyun şirketi kurdu, şimdi yeni hedefi uzay

Dünyanın en büyük oyun yayımcılarından Crazylabs’in kuluçkasından çıkan, ardından Huawei’nin “Gelecek İçin Tohumlar”ına ve Microsoft’un start-up destek programı “Founders Hub”ına giren Frosy Game Studios’un kurucusu lise öğrencisi Özgür Özdemir, “Şu anda 6 yeni oyun üzerinde çalışıyoruz. Nihai hedefim, uzay” dedi.

Lisede oyun şirketi kurdu, şimdi yeni hedefi uzay
‘Önce oyun, sonra uzay’
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HABERTURK.COM

17 yaşındaki lise öğrencisi Özgür Özdemir, kurucusu olduğu oyun şirketi Frosy Game Studios ile Microsoft’un start-up destek programı “Founders Hub”ın üyeleri arasına girdi. 16 yaşındayken Huawei’nin dünya çapında teknoloji alanında yetenekli gençlerin kendilerini geliştirmesini amaçlayan “Gelecek İçin Tohumlar-Seeds For the Future" programına giren en genç isim olan Özdemir, “Kodlamayla 9 yaşında tanıştım, 10 yaşında ilk oyunumu çıkardım” dedi.

Genç yaşında yazılım alanında yürüttüğü faaliyetlerle dikkat çeken Özgür Özdemir, kurucusu olduğu Frosy Game Studios ile ilgili şu bilgileri verdi:

“16 yaşımda kurduğum Frosy Game Studios, dünyanın en büyük oyun yayımcılarından Crazylabs’in düzenlediği Crazyhubs kuluçka merkezinden çıktı. Bu programda 4 ay boyunca eğitim verip, bizi oyun stüdyosu kurmaya hazır hale getirdiler. Şu anda Microsoft ile de işbirliği yapıyoruz. Frosy Game Studios’ta şu anda 5 çalışanız. Google Play’de iki oyunumuz 1 milyon indirilme barajını aştı. ABD’deki uygulama mağazalarında da üst sıralara çıktık. Şu anda 6 yeni oyun üzerinde çalışıyoruz. Gelecek yılki hedefimiz aylık 4 milyon dolarlık gelir üretmek” dedi.

YENİ HEDEFİ UZAY ŞİRKETİ KURMAK

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Go Game Hackathon’ yarışmasına da mentör olarak katıldığını belirten Özdemir, İnsansız Hava Aracı (İHA) projeleri de geliştirdiğini aktararak, gelecek planlarını şöyle paylaştı:

“Oyun sektöründen sermaye oluşturup, uzay sektörüne ve uzay araştırmacılığına yönelmek istiyorum. Nihai hedefim, Frosy Game Studios'u Frosy Game ve Frosy Space olarak ikiye ayırmak… Bu alanlara yönelmek isteyen benim gibi gençler, hata yapmaktan korkmasınlar, araştırma yapsınlar, çok çalışsınlar.”

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