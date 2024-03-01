Los Angeles Lakers: 134 - Washington Wizards: 131 |MAÇ SONUCU

Los Angeles Lakers, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Washington Wizards ile evinde karşılaştığı maçı uzatmalarda 134-131'lik skorla kazandı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Kariyerinin 40 bininci sayısı için geriye sayan LeBron James'in 31 sayı, 4 ribaunt, 9 asistle oynadığı mücadelede Lakers, bu sezon 33. galibiyetini elde etti.

Halihazırda listenin zirvesinde yer alan LeBron James'in NBA kariyerinde 39 bin 991 sayısı bulunuyor. James'i 38 bin 387 sayıyla Kerim Abdülcabbar, 36 bin 928 sayıyla Karl Malone izliyor.

Anthony Davis'in 40 sayı, 15 ribauntla takımını sırtladığı Lakers'ta, D'Angelo Russell 22 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Austin Reeves 12 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Jordan Poole'ün 34 sayı attığı Wizards'ta, Deni Avdija 15 sayı, 15 ribaunt, Kyle Kuzma 20 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

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