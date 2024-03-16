Macaristan - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 grup maçları öncesinde hazırlık maçlarına çıkıyor. Türkiye, özel maçlar kapsamında Macaristan ve Avusturya ile karşılaşacak. Zorlu maçlar öncesinde Macaristan - Türkiye hazırlık maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte milli maç ne zaman sorusunun yanıtı...
Macaristan - Türkiye maçı için nefesler tutuldu. A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamında Budapeşte Puskás Arena'da Macaristan ile karşı karşıya geliyor.A Milli Takım, EURO 2024 grup maçları öncesinde Macaristan ve Avusturya ile karşılaşacak. Bu kapsamda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklanadı. Peki, "Macaristan - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı 22 Mart 2024 Cuma günü 22.45'te oynanacak.
MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
EURO 2024 maçları TRT1'den aktarılıyor. Ancak hazırlık maçları konusunda henüz bir resmi açıklama gelmedi.
A MİLLİ TAKIM KADROSU
KALECİLER:
Mert Günok
Muhammed Şengezer
Okan Kocuk
Uğurcan Çakır
ORTA SAHA:
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökcü
Salih Özcan
DEFANS:
Mert Müldür
Zeki Çelik
Ahmetcan Kaplan
Merih Demiral
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Cenk Özkacar
Ferdi Kadıoğlu
FORVET
Cengiz Ünder
İrfan Can Kahveci
Yunus Akgün
Barış Alper Yılmaz
Kerem Aktürkoğlu
Semih Kılıçsoy
Abdülkadir Ömür
Arda Güler
Can Uzun
Enes Ünal
Kenan Yıldız
Yusuf Yazıcı