Macaristan - Türkiye maçı için nefesler tutuldu. A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamında Budapeşte Puskás Arena'da Macaristan ile karşı karşıya geliyor.A Milli Takım, EURO 2024 grup maçları öncesinde Macaristan ve Avusturya ile karşılaşacak. Bu kapsamda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklanadı. Peki, "Macaristan - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...