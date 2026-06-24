Gülse Birsel geçtiğimiz aylarda, 'Aile Arasında' adlı komedi filminin devam filminin çekileceğini duyurmuştu.

Birsel'den çekim hazırlıkları süren '2 Aile Arasında' filminin setinden paylaşımlar geldi.

Gülse Birsel, paylaşımının altına "2026 Haziran nasıl geçiyor? Böyle; kahkahalar, 'Kayıt provadır' sete misafir gelen dostlar, 'Bu sahne zor sahne', mısır, telaşe, 'Neyse hava serin yoksa biterdik', simit-peynir, 'Bir an önce gala olsun istiyoruum', uykusuzluk, tekrar telaşe, 'Bir laf geçelim', kahkahalar, gün doğumu. 4 Aralık’ta sinemalarda buluşmak üzere" notunu düştü.

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Birsel'in paylaşımında çekim hazırlıkları sırasında Cem Yılmaz'ın da olduğu görüldü.

Kadrosunda Demet Evgar ile Engin Günaydın, Gülse Birsel, Devrim Yakut, Devin Özgür Çınar, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Erdal Özyağcılar, Rıza Akın, Derya Karadaş ve Su Kutlu gibi isimlerin bulunduğu 'Aile Arasında' filmi 2017 yılında vizyona girmiş ve 3.5 milyon izleyiciye ulaşmıştı.