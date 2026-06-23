Süleyman Yağcı: Pınar Altuğ oyuncu değil!
'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Fıs Fıs İsmail' rolüyle tanınan Süleyman Yağcı, eski rol arkadaşı Pınar Altuğ hakkında konuştu
Giriş: 23 Haziran 2026 - 08:20 Güncelleme:
Süleyman Yağcı, ‘Yasemin’in Penceresi’ adlı programa katıldı. Yağcı, dizide Tamer Karadağlı ile başrolde olan Pınar Altuğ hakkında konuştu: Pınar Altuğ mesela oyuncu değil. Şükrü (Koruyucu) oyuncu değil. Çaycı Hüseyin oyuncu değil. Ben de konservatuvarlı değilim. Bırak şimdi, gerçekler kapatılmasın. Onu sahnede yetiştiren de Tamer Karadağlı’ydı. Aralarda ders veriyordu. Öte yandan ‘Çocuklar Duymasın’ hepimizin ekmek teknesi oldu.
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