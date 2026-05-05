        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City 6 gollü maçta Everton'la berabere kaldı!

        Manchester City 6 gollü maçta Everton'la berabere kaldı!

        İngiltere Premier Lig'in 35. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Everton ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından, Premier Lig'de bir maçı eksik olan Manchester City, puanını 71'e yükselterek sezonun bitimine 4 hafta kala lider Arsenal'in 5 puan gerisine düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 00:16 Güncelleme:
        M. City zirve yarışında yara aldı!

        İngiltere Premier Lig'de oynanan 35. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda Everton ile 3-3 berabere kaldı.

        Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda Everton'a konuk oldu.

        İlk yarıyı 43. dakikada Jeremy Doku'nun attığı golle 1-0 önde kapatan Manchester ekibi, 68. ve 81. dakikalarda Thierno Barry ile 73. dakikada Jake O'Brien'in golleriyle 3-1 geriye düştü.

        83. dakikada Erling Haaland ile farkı bire indiren konuk ekip, 90+7. dakikada Doku ile bir gol daha bularak evine 1 puanla döndü.

        Bir maçı eksik Manchester ekibi bu sonuçla puanını 71'e çıkarırken, bitime 3 hafta kala Arsenal 76 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

        Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Brentford'u sahasında ağırlayacak. Everton ise deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.

        Almina Ağaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

        Kahramanmaraş'ta 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısından bir kahreden haber daha geldi. Olayda ağır yaralanan Almina Ağaoğlu isimli öğrenci, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde vefat etti (DHA)

