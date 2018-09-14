28 | 47

MANEL ESTIARTE - Özel asistanı

Tarihin en iyi su topu oyuncularından biri olarak kabul edilen Estiarte, Guardiola’yla 1982 Barselona Olimpiyatları’nda tanıştı ve o günden itibaren aralarında sıkı bir dostluk başladı. Barcelona’da dış ilişkiler departmanının başında yer aldıktan sonra Pep’in özel asistanı olarak Bayern Münih’te göreve başladı.

Pep, 2013’teki UEFA Süper Kupa maçı seri penaltılara gittiğinde Estiarte’nin su topu becerilerini kullanarak Jose Mourinho’nun Chelsea’sini alt etmeyi başardı. “Dünyanın en iyi penaltıcısı o” diyordu Pep oyuncularına. “Ondan iki şey öğrendim: Sakın fikir değiştirmeyin ve gol atacağınızdan şüpheniz olmasın!” Sonuç? Bayern bütün penaltıları gol yaptı!