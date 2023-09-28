Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?
Manchester United Galatasaray için artık heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl ülkemizi devler liginde temsil eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında, İngiliz devi Manchester United'a konuk olacak. Gruptaki ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, deplasmanda ilk 3 puanını arayacak. İşte, Manchester United Galatasaray maçı hakkında detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2023-2024 sezonu 2. karşılaşmasına sahne olacak Manchester United Galatasaray maçı için geri sayım başlamış durumda. Bu yıl Avrupa arenasında 5 galibiyet 2 beraberlik elde eden ve yenilgi yüzü görmeyen temsilcimiz Galatasaray, İngiltere deplasmanında galibiyetten başka bir alternatif düşünmüyor. İşte, merakla beklenen Manchester United Galatasaray maçı ile ilgili detaylar...
MAN. UNITED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçı 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de başlayacak.
GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Icardi.
3 EKİM ÇARŞAMBA
Manchester United - Galatasaray
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray