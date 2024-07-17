Manchester United kararını verdi: Scott McTominay'dan Galatasaray'a kötü haber!
Galatasaray'ın 8 numara transferi için gündeminde olan Manchester United'ın İskoç yıldızı Scott McTominay'dan kötü haber geldi. İngiliz devi Manchester United'ın İskoç oyuncuyu satmak istemediği öğrenildi. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta sahaya yıldız bir ismi transfer etmek istiyor.
Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarı-Kırmızılaların kadrosuna katmak istediği Scott McTominay için Manchester United'dan kötü haber geldi.
İngiliz basını Mirror'un haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, Scott McTominay için Galatasaray'dan gelen teklifleri reddetti.
Galatasaray'ın oyuncu için İngiliz devinin kapsını kısa süre içinde yeni bir teklifle yeniden çalacağı yazılırken, sarı kırmızılı yöneticilerin alternif isimlere de ağırlık verebileceği ifade edildi.
Sözleşmesinin son yılına girilen McTominay için ekstradan bir yıl daha uzatma opsiyonu olduğu aktarıldı.
İngiliz ekibinde kariyeri boyunca 282 maça çıkan İskoç oyuncu, 32 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.