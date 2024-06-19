Manisa, İzmir ve Balıkesir'de orman yangını
Manisa'nın Soma ve İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de çöplükte başlayan yangın makilik alana sıçradı. Her üç ildeki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'deki büyük yangının ardından Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 14.40'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
İZMİR'İN KARABURUN İLÇESİNDE ORMAN YANGINI
Manisa'daki orman yangınına müdahale sürerken bir yangın haberi de İzmir'in Karaburun ilçesinden geldi.
İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Öte yandan Bergama ilçesinde de Asklepios Ören Yeri yanındaki çam fıstık ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
BALIKESİR
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de çöp döküm sahasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyüp Sarıkayalıklar mevkisindeki makilik alana sıçradı.
Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yangına müdahaleye başladı.
Arazöz ve su tankerleriyle yapılan söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan destek sağlanıyor.
Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.