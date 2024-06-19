Manisa, İzmir ve Balıkesir'de orman yangını Manisa'nın Soma ve İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de çöplükte başlayan yangın makilik alana sıçradı. Her üç ildeki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 19.06.2024 - 16:09 Güncelleme: 19.06.2024 - 17:26 facebook

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