Bu sezon Avrupa Ligi’nde hemen her maçta UEFA tarafından haftanın on birine seçilen Marcao, değerini katladı. 2019 yılında Chaves’ten 4 milyon Euro'ya alındığında bonservis bedelini çok bulanlar olmuştu. Daha sonra Brezilyalı stoper maddi sıkışıklığın yaşandığı 2020’de 10 milyon Euro'ya Roma’ya satılacaktı ancak son anda transfer yattı.

Kerem’e attığı tokat sonrasında sözleşmesinin feshedilmesi gündeme gelse de Fatih Terim sahip çıktı. Özür dileyerek takımda kalan Brezilyalı yıldız için ise şimdi 20 milyon Euro değer biçiliyor. Galatasaray yönetimi ise 25 milyon Euro'dan aşağısına bırakmayı düşünmüyor.