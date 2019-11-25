4.3 milyar dolarlık serveti bulunan ünlü ABD'li yatırımcı Mark Cuban 'democracy.com' alan adını satın aldı. Cuban'ın tam ödediği fiyat açıklanmazken, alan adının açık artırma usulü satıldığı ve açık artırmanın 300 bin dolardan başladığı bildirildi.

Cuban konuyla ilgili The Times'a yaptığı açıklamada "Kimse bu isimle çılgın bir şeyler yapmasın diye satın aldım. Bir e-mail geldi, kendilerine ne kadar ödeyebileceğimi söyledim ve kabul ettiler" ifadelerini kullandı. Diğer bir deyişle yüksek getirili yatırımlarıyla tanınan Cuban bu seferki alımında kâr amacı gütmedi. Bunu bir sosyal sorumluluk olarak gördü.

Mark Cuban'dan önce sitenin sahibi Talmage Cooley isimli bir girişimciydi. Cooley democracy.com'u politikacılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bunların destekçilerini bir araya getiren bir platform olarak tasarlamıştı. Ancak bu sene başında söz konusu platform maddi zorluklar sebebiyle kapandı ve böylece Cooley alan adını satışa çıkarmaya karar verdi.

'RUSLARIN ALMADIĞINA MEMNUNUM'

Cuban'a yolladığı mailde democracy.com isminin iyi bir amaç için kullanılması gerektiğini belirten Talmage Cooley satış sonrası yaptığı açıklamada "Demokrasi karşıtı bir Rus kuruluş yerine ABD'den birinin siteyi almış olmasından memnunum" dedi.

Mark Cuban 90'lardan bu yana yatırımları ve zenginliğiyle gündeme gelse de son yıllarda politik olaylara da el atmaya başladı. 2016 yılında ABD Başkanlık Seçimlerinde Donald Trump'a karşı Demokrat Aday Hillary Clinton'u desteklediğini açıklamıştı. Cuban, 2020 seçimlerinde aday olmak istediğini açıklasa da ailesinin rızasını alamayınca bu kararından vazgeçti.

Bugün itibarıyla democracy.com'a girildiğinde halen açık artırmayı düzenleyen Heritage Auctions'ın sitesine yönlendiriliyor.