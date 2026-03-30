        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mart ayı doğum yardım ödemeleri annelerin hesaplarına yatırıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Mart ayı doğum yardımı ödemeleri annelerin hesaplarına yatırıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mart ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu; 2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen tutarlarla bugüne kadar yapılan toplam ödeme 13,9 milyar liraya ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Doğum yardımı ödemeleri başladı

        Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini anımsatarak, iki, üç ve üzeri 549 bin 167 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını belirtti.

        Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda mart ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 923 bin 64 annenin hesabına 13,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

        BAŞVURULAR E-DEVLET VE "İLK ÖĞRETMENİM AİLEM" UYGULAMASI ÜZERİNDEN YAPILACAK

        Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi.

        Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini kaydetti.

        *Haberin görseli Newspic'ten alınmıştır.

