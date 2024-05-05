Mayıs Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 E devlet Aile Destek ödemesi sorgulama ekranı!
Mayıs ayının ikinci haftasına giriş yaparken Aile Destek Ödemesi sorgulamaları sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri aylık olarak yatırılıyor. Hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirlenen Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Mayıs ayı 20224 Aile destek ödemesi sorgulama ekranı ve ödeme tarihi hakkında detaylar
Aile Destek ödemeleri Mayıs ayında en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. En son Aile Destek Programı en son 4 Nisan'da hesaplara yatırılmıştı. Ancak Mayıs ayındaki ödemeler belirlenen rutinde yani 15 Mayıs ve takip eden günlerde yapılması bekleniyor. İşte Aile Destek ödemesi sorgulama sayfası 2024
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?
Aile Destek Programı en son 4 Nisan'da hesaplara yatırılmıştı.
Ancak Mayıs ayındaki ödemeler belirlenen rutinde yani 15 Mayıs ve takip eden günlerde yapılması bekleniyor. Konuyla lgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.
Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL
Öte yandan Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek veriliyor.
Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanıyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.