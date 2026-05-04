Mehmet Akif Üstündağ: Dünyanın en iyi ligine sahibiz!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"BAŞARININ TESADÜF OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Türk voleybolu nereden nerelere geldi ve nerelere gelmek için de gayret sarf ediyor. Burada sürdürülebilir olmak çok önemli... VakıfBank, meşhur oyuncuların olduğu tecrübeli bir takıma karşı 2-0’dan sonra 4 kez maç sayısı atıyorsun ve maçı vermiyorsun; 3-2 kazanıyorsun. Muhteşem bir zafer. Başarının tesadüf olmadığını, emeğin karşılığı olduğunu gördük.

🎙️ Mehmet Akif Üstündağ: VakıfBank, meşhur oyuncuların olduğu tecrübeli bir takıma karşı 2-0'dan sonra 4 kez maç sayısı atıyorsun ve maçı vermiyorsun; 3-2 kazanıyorsun. Muhteşem bir zafer. Başarının… pic.twitter.com/wzh1oWqz00 — HT Spor (@HTSpor) May 4, 2026

"DÜNYANIN EN İYİ LİGİNE SAHİBİZ"

Avrupa’nın ve dünyanın en iyi ligine sahibiz. Hep “en iyi liglerinden biri” diyorduk; bugün itibarıyla öyle demiyorum. Dünyanın en iyi voleybol ligine sahibiz. İki takımımız iki İtalyan takımını yenerek final oynadı. Altın da bizim gümüş de bizim.

🎙️ Mehmet Akif Üstündağ: Avrupa'nın ve dünyanın en iyi ligine sahibiz. Hep "en iyi liglerinden biri" diyorduk; bugün itibarıyla öyle demiyorum. Dünyanın en iyi voleybol ligine sahibiz.



▶️ Canlı… pic.twitter.com/ebVKWYXFqy — HT Spor (@HTSpor) May 4, 2026

"50 TANE OKULUMUZ VAR"

Bir fabrika voleybol okulumuz var. 50 tane okulumuz var. Bunun 18-19’u Doğu ve Güneydoğu’da; Şırnak’ta, Batman’da, Siirt’te, Muş’ta...

🎙️ Mehmet Akif Üstündağ: Bir fabrika voleybol okulumuz var. 50 tane okulumuz var. Bunun 18-19'u Doğu ve Güneydoğu'da; Şırnak'ta, Batman'da, Siirt'te, Muş'ta…



▶️ Canlı izlemek için:… pic.twitter.com/48fmxQrbYI — HT Spor (@HTSpor) May 4, 2026

"SPONSOR KONUSUNDA ÇOK EMEK VAR"

Gerçekten bu konuda çok emek var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eskiden hakemlerde sponsorumuz yoktu, bugün var. Giyimden forma reklamına kadar birçok alanda sponsorluklarımız bulunuyor. Sponsorlarımız rekor düzeyde. Artık voleybol, sponsor arayıp kapı kapı dolaşan değil; sponsorların seçici olduğu bir noktaya geldi. Bu da güzel işler yapıldığının göstergesidir.

Sponsor reklamı ve isminin verilmesini istemeyen, gizli sponsorlarımız da var. Sadece destek olmak için. 'Bu ülkeye yaşattıklarınızın bir karşılığı olmalı, bunun için ne yapabiliriz?' diyerek, maddi değerle ölçülemeyecek, manevi değeri çok daha yüksek destekler görüyoruz.

🗣️ Burcu Hakyemez: Sponsor desteği, sizinle birlikte inanılmaz bir boyuta geldi.



🎙️ Mehmet Akif Üstündağ: Gerçekten bu konuda çok emek var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eskiden hakemlerde… pic.twitter.com/82fjXBJOQH — HT Spor (@HTSpor) May 4, 2026

"VOLEYBOLDAKİ HAKSIZLIKLARI DİLE GETİRİYORUZ"

Bir haksızlık var. Nedir bu? İlk gün VakıfBank maç oynadı. Maç 19.30’da bitti, yemeğini yedi ve istirahat etti. İkinci gün Eczacıbaşı Dynavit oynadı. Maç 23.00’e doğru bitti. Vücudun soğuması saatler alıyor, eklemlerin toparlanması da uzun sürüyor. Sabah kalkıyorsun, iki maç da aynı saatte başlıyor. Bu da bir haksızlık. Bunları hep dile getiriyoruz.

🎙️ Mehmet Akif Üstündağ: Bir haksızlık var. Nedir bu? İlk gün VakıfBank maç oynadı. Maç 19.30'da bitti, yemeğini yedi ve istirahat etti.



İkinci gün Eczacıbaşı Dynavit oynadı. Maç 23.00’e doğru bitti.… pic.twitter.com/3VqGoMdhru — HT Spor (@HTSpor) May 4, 2026

"VOLEYBOLDA TAKVİM OLAYI BİZİ PERİŞAN EDİYOR"

Voleybolda takvim olayı kötü, bizi perişan ediyor. Bu sene erkekler için en önemli yıllardan bir tanesi. Kadınlar için izin olacak, erkekler için olmayacak. Ne zaman olimpiyat vizesi alınır, o zaman tatil yapacaklar.

🎙️ Mehmet Akif Üstündağ: Bu sene erkekler için en önemli yıllardan bir tanesi. Kadınlar için izin olacak, erkekler için olmayacak. Ne zaman olimpiyat vizesi alınır, o zaman tatil yapacaklar. (Gülerek)… pic.twitter.com/9TDhYPCBDd — HT Spor (@HTSpor) May 4, 2026

"FORMAT KONUSUYLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA VAR"

CEV Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısının artmasıyla ilgili çalışma yok ama formatın işleyişiyle ilgili çalışma olduğunu biliyorum. Bunu her yönüyle düşünmek lazım. Takım sayısını arttırırsanız her ülkeye voleybolu götürürsünüz ama bunun handikapları da var. Gazozuna oynanan maç gibi bir maç da olabiliyor. Ben grupların ve takım sayısının azaltılmasını ve kaliteyi ön plana çıkaran ülkelerin orada olmasından yanayım. Bu olay İtalya ve Türkiye dışında diğer ülkelerin umrunda değil.