        Haberler Spor Futbol Mehmet Topal: Petrolul'deki misyonumu tamamladım

        Mehmet Topal: Petrolul’deki misyonumu tamamladım

        Teknik direktör Mehmet Topal, Avrupa'nın çeşitli liglerinden gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 13:07 Güncelleme:
        "Petrolul'deki misyonumu tamamladım"

        Romanya Süper Lig ekibi Petrolul Ploieşti’de 2 sezondur farklı dönemlerde görev yapan teknik direktör Mehmet Topal’a, gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa’nın farklı liglerinden teklifler geliyor. Son olarak 1’inci Lig Küme Düşme grubunda göreve gelen ve takımı ligde tutmayı başaran genç teknik direktör, yeni sezon için henüz kararını vermedi.

        Takımı daha önce UEFA Konferans Ligi’nde elemelere taşımayı başaran Mehmet Topal’a; Romanya ekiplerinin yanı sıra Belçika Pro Lig ve Makedonya’dan da teklifler bulunuyor. Öte yandan Petrolul Ploieşti de Mehmet Topal’ı takımda tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Mehmet Topal, yeni sezon için kararını Dünya Kupası’nın ardından verecek.

        Kısa bir süre önce Romanya basınına açıklamalarda bulunan Topal, “Petrolul benim teknik direktörlüğe başladığım yer. Petrolul ile kopmaz bir gönül bağım oldu. Zor günlerde de yanlarında oldum ve ligde tuttum. Romanya Ligi artık benim bildiğim bir lig” ifadelerini kullandı.

        PRO-LİSANSINI ALDI

        Öte yandan 40 yaşındaki teknik adam Mehmet Topal, UEFA Pro Lisans eğitimi tamamlayarak lisansın sahibi oldu.

        DÜNYA KUPASI’NI TAKİP EDECEK

        Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen teknik direktör Mehmet Topal, 2026 Dünya Kupası’nı yerinde takip ederek izlenimlerde bulunacak. 40 yaşındaki teknik adam, Dünya Kupası’ndan sonra gelecekle ilgili kararını verecek.

        PETROLUL İLE 38 MAÇA ÇIKTI

        Mehmet Topal, farklı dönemlerde göreve geldiği Petrolul Ploieşti ile 38 maça çıktı. Topal ve ekibi bu maçlarda 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Taraftarların ve yönetimin sevgisini kazanan Mehmet Topal’ın takımda kalması için girişimler devam ediyor. Mehmet Topal bu konuda misyonunu tamamladığını düşünürken farklı takım ve ülkede hedeflerine ilerlemeyi planlıyor.

