        Haberler Spor Futbol Mehmet Topal yeniden Petrolul Ploieşti'de - Futbol Haberleri

        Mehmet Topal yeniden Petrolul Ploieşti'de

        Teknik Direktör Mehmet Topal, yeniden Romanya ekibi Petrolul Ploieşti'nin başına geçeceğini açıkladı.

        Giriş: 25.03.2026 - 22:46
        Teknik Direktör Mehmet Topal, Rumen basınına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon iki kez Petrolul Ploieşti'yi çalıştıran Mehmet Topal, yeniden Petrolul Ploieşti'nin başına geçecek.

        Topal, Rumen kulübüyle anlaşmaya vardığını ve birkaç gün içinde resmi sözleşmeye imza atacağını belirtti.

        40 yaşındaki teknik adam, Ploieşti'yi sezon sonuna kadar çalıştıracak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayşe Tokyaz cinayeti davasının görülmesine bugün devam edilecek

        Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasının görülmesine bugün devam edilecek. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray: Trump blöf yapmaz
        Beyaz Saray: Trump blöf yapmaz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın
        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın
        Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!
        Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Dybala için Türkiye iddiası!
        Dybala için Türkiye iddiası!
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "İdeal koca" çıkışı
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"