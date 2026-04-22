Merkezefendi ile Galatasaray erteleme maçında karşı karşıya!

"Evlatlarımız dijital bir kuşatma altındadır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"TBMM emperyalizmin istikametini bozmuştur. TBMM meşruiyetini garbın başkentlerinden değil Türk milletinin bağrından almıştır. Gazi Meclis'imiz aziz milletimizin istiklal beratıdır ve ilelebet payidar kalacaktır. Çocuk bayramı ifadesi ise manasını evlatlarımızın neşesinde bulmaktadır. Çocuk milletin fikri, devletin insan mayasıdır. 23 Nisan atiye olan ahdimizdir. Söylenecek sözlerimizin yazılacak şiirlerimizin beyannamesidir. 23 Nisan'ın bizlere yüklediği en ağır vazifelerin başında eğitim gelmektedir. Eğitim günü birlik siyasi çekişmelerin, kısır polemiklerin konusu değildir. Doğrudan doğruya milli beka meselesidir. Ağacın yaşken eğildiği hayati bir merhaledir. İradesi sağlam nesiller yetiştirmektir. Türk gençliği teknoloji ile büyüyen fakat sanattan kopmayan dünyayı anlayan bir anlayışla yetiştirilmelidir. Bütçenin çocukların ruhuna nasıl dokunduğu konuşulmalıdır. Mesele sadece bir asayiş dosyası olarak ele alınamaz. Sığ ve yüzeysel değerlendirmelerle geçiştirilemez. Modern çağın tehlikeleri çoğu zaman eski çağın tehlikeleri gibi açık gelmez. Bazen bir ekranın arkasından gelir, bazen algoritmaların yol açtığı öfke zayıf anına yerleşir. Mesajlaşma ve sohbet uygulamaları ve oyunlar içinde sinsice yayılması onları sanal dünyaya mahkum etmektedir. Evlatlarımız dijital bir kuşatma altındadır. "