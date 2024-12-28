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        Haberler Spor Basketbol Mersin Spor: 79 - TOFAŞ: 58 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Mersin Spor: 79 - TOFAŞ: 58 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Mersin Spor sahasında TOFAŞ'ı 79-58 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 18:35 Güncelleme: 28.12.2024 - 18:35
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        TOFAŞ, deplasmanda farklı mağlup oldu!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Mersin Spor sahasında TOFAŞ'ı konuk etti.

        Servet Tazegül Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 79-58 kazandı.

        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: Mehmet Şahin, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz,

        Mersin Spor: Cobbs 12, Pineiro 12, Emre Tanışan 13, Cruz 12, Kairys, Olaseni 20, Kartal Özmızrak 1, Simmons 2, Deniz Kılıçlı, Canberk Kuş 7, Tevfik Akdamar

        TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 8, Trifunovic 3, Demircan Demir, Pasecniks 6, Obrien 5, Reed 14, Özgür Cengiz 3, Tolga Geçim 7, Berk Demir 7, Bankston 5

        1. Periyot: 19-14

        Devre: 43-31

        3. Periyot: 59-43

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