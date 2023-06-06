Mesane kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor! Bu belirtiler varsa dikkat

MESANE KANSERİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

Uzmanlar mesane kanserlerinin yaklaşık yüzde 50'sinin sigaradan kaynaklandığını düşünüyor. Çoğu hasta sigarayı genellikle bir hastalık olarak düşündükleri için bunu öğrenmek şaşırtıcı gelebilir.

Tyson, "Aslında, solunan kimyasallar mesaneye atılır ve mesanede tutulur ve boşaltılmadan önce ürotelyumda gerçekten herhangi bir yerde meydana gelen değişikliklere neden olur ve böylece, mesane kanserinin kendisi ürotelyal karsinomun en yaygın bölgesi olma eğilimindedir, yani ürotelyum mesanenin iç astarıdır. Ama ürotelyum, dediğim gibi, bu yol boyunca herhangi bir yerdedir ve böylece siz böbreklerde veya böbrekleri boşaltan tüp olan üreterlerde veya üretrada mesane kanserine çok benzer bir ürotelyal karsinom geliştirir.Yani, sigara en önemli risk faktörüdür, ancak başkaları da vardır. Özellikle de yeraltı sularında pestisitlerin, arsenik bazlı pestisitlerin olduğu, pek çok insanın kuyularda yaşadığı kırsal topluluklarda büyümüş hastalar, tıpkı annemle babamın bir çiftçi topluluğunda bir kuyuda yaşaması gibi o kuyulara dokunuyorlar." diyor.