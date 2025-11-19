Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.728,60 %0,28
        DOLAR 42,3558 %0,04
        EURO 49,0791 %0,02
        GRAM ALTIN 5.544,78 %0,11
        FAİZ 40,06 %-0,45
        GÜMÜŞ GRAM 69,14 %-0,06
        BITCOIN 92.163,00 %-0,31
        GBP/TRY 55,6644 %-0,03
        EUR/USD 1,1583 %0,02
        BRENT 64,89 %1,07
        ÇEYREK ALTIN 9.065,72 %0,11
        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya Meta, hakkında açılan tekel davasını kazandı - Teknoloji Haberleri

        Meta, hakkında açılan tekel davasını kazandı

        ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın WhatsApp ve Instagram'ı satın almasıyla ilgili Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından açılan antitröst davasında şirketin tekel oluşturmadığına karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 04:12 Güncelleme: 19.11.2025 - 04:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meta, hakkında açılan tekel davasını kazandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'nin başkenti Washington'daki Bölge Mahkemesi Yargıcı James Boasberg, kararında, FTC'nin Meta'nın "kişisel sosyal ağ" pazarında tekel oluşturduğu ve rakiplerini satın alarak bu tekeli sürdürdüğü iddialarını kanıtlayamadığını belirtti.

        Kararda, "Meta geçmişte tekel gücüne sahip olsun ya da olmasın, komisyonun şu anda da bu gücü elinde tuttuğunu kanıtlaması gerekir. Mahkeme, bugün verdiği kararda FTC'nin bunu kanıtlayamadığını tespit etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        AA'nın haberine göre; Meta'nın ilgili pazarda tekel konumunda olmadığı belirtilen kararda, bu nedenle davanın Meta lehine sonuçlanması gerektiği kaydedildi.

        FTC, Meta'nın 2012’de Instagram'ı 1 milyar dolara ve 2014'te WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın almasıyla şirketin sosyal medya pazarında tekel oluşturduğu ve bu tekeli sürdürmek için yasa dışı davrandığı iddiasıyla 2020 yılında dava açmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Meta
        #haberler
        #ABD
        #whatsapp
        #Instagram
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        "AB, irade ortaya koymalı"
        "AB, irade ortaya koymalı"
        Bizim Çocuklar, İspanya'da 2'nci tamamladı!
        Bizim Çocuklar, İspanya'da 2'nci tamamladı!
        Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var!
        Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var!
        İsrail mülteci kampına saldırdı
        İsrail mülteci kampına saldırdı
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Atı asfaltta sürükledi!
        Atı asfaltta sürükledi!
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!