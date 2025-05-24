Metehan Baltacı: Taraftarlarımızı Yenikapı'ya bekliyoruz

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Metehan Baltacı, açıklamalarda bulundu.

"GÖZTEPE BU LİGİN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"

Maçın ardından konuşan Baltacı, "Öncelikle iki takımı da gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etmek lazım. Göztepe, bu ligin iyi takımlarından birisi ama biz buraya şampiyon geldik ve şampiyon gibi bitirmek istiyorduk. Ciddi gelip, kazanmak istedik. Zorlu bir havada da kazandığımız için mutluyuz. Haftaya da aynı şekilde olacak, ikide iki yapıp ligi bitirmek istiyoruz." dedi.

"TARAFTARLARIMIZI YENİKAPI'YA BEKLİYORUZ"

Taraftarlara yarın için mesaj gönderen Baltacı, "Biz de heyecanlıyız yarın nasıl bir organizasyon olacağından ama keyifliyiz de. Yarın tüm taraftarlarımızı Yenikapı'ya bekliyoruz. Bizim de onlara sürprizlerimiz var. İnşallah daha güzel günlerde buluşacağız." ifadelerini kullandı.