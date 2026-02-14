Canlı
        Metin Diyadin: Zorunlu değişiklikler bizi geriye itti - Gençlerbirliği Haberleri

        Metin Diyadin: Zorunlu değişiklikler bizi geriye itti

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, 2-2 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Zorunlu değişiklikler bizi geriye itti" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 18:36 Güncelleme: 14.02.2026 - 18:36
        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

        "ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER BİZİ GERİYE İTTİ"

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "İlk yarı tamamen bizim üstünlüğümüz vardı. İkinci yarıda tam tersi, tamamen Rizespor'un üstünlüğünde geçen bir maçtı. Doğal olarak da berabere bitti. Zorunlu değişiklikler bizi geriye itti. Bunun sebebi de çıkan oyuncuların yerine aynı profil oyuncunun elimizde çok olmaması. Alternatif olarak oyuncunun olmayışı, bizi oyunsal olarak geriye götürüyor. Çok iyi oynadığımız bir maçtı ama zorunlu değişiklikler berabere bitirdi" ifadelerini kullandı.

