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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Mijatovic, Hırvatistan Erkek Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe getirildi - Basketbol Haberleri

        Mijatovic, Hırvatistan Erkek Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe getirildi

        Anadolu Efes yardımcı antrenörü Tomislav Mijatovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın yeni başantrenörü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:22 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:22
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        Hırvatistan'da Tomislav Mijatovic dönemi!
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        Anadolu Efes, antrenörlerden Tomislav Mijatovic'in Hırvatistan Erkek Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirildiğini açıkladı.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hırvatistan Milli Takımı'nda başantrenörlük görevini üstlenecek olan antrenörümüz Tomislav Mijatovic'i tebrik eder, kulübümüzdeki görevi devam ederken çıkacağı yeni yolculuğunda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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