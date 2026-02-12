Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.983,97 %1,42
        DOLAR 43,6424 %0,01
        EURO 51,9801 %0,29
        GRAM ALTIN 7.105,51 %-0,44
        FAİZ 35,79 %-0,61
        GÜMÜŞ GRAM 116,96 %-1,38
        BITCOIN 68.056,00 %0,44
        GBP/TRY 59,6658 %0,28
        EUR/USD 1,1880 %0,07
        BRENT 69,22 %-0,26
        ÇEYREK ALTIN 11.617,10 %-0,44
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Mikro işletmeleri dijitalleştiren uygulama - Teknoloji Haberleri

        Mikro işletmeleri dijitalleştiren uygulama

        Logo Yazılım, perakende sektöründe faaliyet gösteren mikro ölçekli işletmelere yönelik geliştirdiği Pera'yı kullanıma sunduğunu duyurdu. Gerçekleştirilen lansman toplantısında, yüz yüze satışın yanı sıra e-ticaretin de tek uygulama üzerinden yönetilmesini sağladığı vurgulanan yeni uygulamanın, kullanıcı dostu arayüzüyle stok takibi, ödeme ve raporlama işlemlerini kolaylaştıran özellikleriyle öne çıktığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 14:41 Güncelleme: 12.02.2026 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mikro işletmeleri dijitalleştiren uygulama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, perakende sektörüne yönelik geliştirdiği bulut tabanlı yeni uygulaması Pera ile mikro ölçekli işletmelerin hayatını kolaylaştırmayı amaçladığını açıkladı. Uygulamanın lansman toplantısında, Pera’nın yüz yüze hızlı satış ve e-ticaret işlemlerinin tek uygulama üzerinden yönetilmesine olanak sağladığı vurgulandı. Vergi mevzuatına tam uyumlu uygulamanın mikro işletmelerin güncel fiyat takibi yapabilmesi, kişiselleştirilmiş raporlara ulaşabilmesi ve yaygın Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC) ile entegre şekilde çalışabilmesini sağladığı da belirtildi. Firma, uygulamanın, 7 milyondan fazla hazır barkodlu ürün ve yapay zekâ ürün görselleştirilmesi gibi özelliklere de sahip olduğunu açıkladı.

        PERAKENDEDE DİJİTALLEŞMEYİ DAHA GENİŞ BİR TABANA YAYACAK UYGULAMA

        Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğundaki öncü rollerini vurgulayan Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu, “Mikro ölçekli işletmelerin dijitalleşmesi, yalnızca işletmelerin rekabet gücünü artırmakla kalmıyor; aynı zamanda ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve dinamizminin korunması açısından da kritik bir rol üstleniyor. Bu nedenle Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi olarak dijitalleşmeyi geniş bir tabana yaymak için yeni bir uygulamayı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne dek ağırlıklı olarak büyük ölçekli perakende şirketleriyle edindiğimiz derin sektörel deneyimi, doğrudan mikro işletmeler için geliştirdiğimiz Pera’ya taşıdık” dedi.

        İŞLEMLER SADELEŞİYOR, VERİMLİLİK ARTIYOR

        Logo Grup Büyüme Projeleri Direktörü Okan Şafak ise, “Bulut tabanlı Pera, omnichannel satış senaryolarına uyumlu yapısı ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi özellikleriyle, işletmelerin hem verimliliğini hem de hizmet kalitesini artıracak. İşletmelerin tüm operasyonel işlemlerini tek bir uygulama üzerinden yönetebilmesine olanak tanıyarak operasyonel sadelik ve verimlilik sağlıyoruz. Mobil cihazlar ve kasa ekranları üzerinden erişim sunan Pera, satışa dair tüm raporları otomatik olarak oluşturuyor. Pera ayrıca, işletmelerin kullandıkları e-ticaret sistemleriyle de entegre çalışabiliyor. On binlerce ürün, dakikalar içerisinde uygulamaya yüklenip satışa başlanabiliyor” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Epstein'e benzeyen adam şehri terk etti

        Kayseri'de dış görünüşü nedeniyle Jeffrey Epstein'e benzetilen Rıfat Özdemir, maruz kaldığı baskıdan dolayı şehri terk etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Altını satmamak lazım
        Altını satmamak lazım
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Evinin bahçesinde öldürüldü
        Evinin bahçesinde öldürüldü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Kanada'daki saldırgan önce annesini ve üvey kardeşini öldürmüş!
        Kanada'daki saldırgan önce annesini ve üvey kardeşini öldürmüş!
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı