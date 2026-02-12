Mikro işletmeleri dijitalleştiren uygulama

Yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, perakende sektörüne yönelik geliştirdiği bulut tabanlı yeni uygulaması Pera ile mikro ölçekli işletmelerin hayatını kolaylaştırmayı amaçladığını açıkladı. Uygulamanın lansman toplantısında, Pera’nın yüz yüze hızlı satış ve e-ticaret işlemlerinin tek uygulama üzerinden yönetilmesine olanak sağladığı vurgulandı. Vergi mevzuatına tam uyumlu uygulamanın mikro işletmelerin güncel fiyat takibi yapabilmesi, kişiselleştirilmiş raporlara ulaşabilmesi ve yaygın Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC) ile entegre şekilde çalışabilmesini sağladığı da belirtildi. Firma, uygulamanın, 7 milyondan fazla hazır barkodlu ürün ve yapay zekâ ürün görselleştirilmesi gibi özelliklere de sahip olduğunu açıkladı.

PERAKENDEDE DİJİTALLEŞMEYİ DAHA GENİŞ BİR TABANA YAYACAK UYGULAMA

Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğundaki öncü rollerini vurgulayan Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu, “Mikro ölçekli işletmelerin dijitalleşmesi, yalnızca işletmelerin rekabet gücünü artırmakla kalmıyor; aynı zamanda ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve dinamizminin korunması açısından da kritik bir rol üstleniyor. Bu nedenle Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi olarak dijitalleşmeyi geniş bir tabana yaymak için yeni bir uygulamayı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne dek ağırlıklı olarak büyük ölçekli perakende şirketleriyle edindiğimiz derin sektörel deneyimi, doğrudan mikro işletmeler için geliştirdiğimiz Pera’ya taşıdık” dedi.