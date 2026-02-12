Mikro işletmeleri dijitalleştiren uygulama
Logo Yazılım, perakende sektöründe faaliyet gösteren mikro ölçekli işletmelere yönelik geliştirdiği Pera'yı kullanıma sunduğunu duyurdu. Gerçekleştirilen lansman toplantısında, yüz yüze satışın yanı sıra e-ticaretin de tek uygulama üzerinden yönetilmesini sağladığı vurgulanan yeni uygulamanın, kullanıcı dostu arayüzüyle stok takibi, ödeme ve raporlama işlemlerini kolaylaştıran özellikleriyle öne çıktığı belirtildi.
Yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, perakende sektörüne yönelik geliştirdiği bulut tabanlı yeni uygulaması Pera ile mikro ölçekli işletmelerin hayatını kolaylaştırmayı amaçladığını açıkladı. Uygulamanın lansman toplantısında, Pera’nın yüz yüze hızlı satış ve e-ticaret işlemlerinin tek uygulama üzerinden yönetilmesine olanak sağladığı vurgulandı. Vergi mevzuatına tam uyumlu uygulamanın mikro işletmelerin güncel fiyat takibi yapabilmesi, kişiselleştirilmiş raporlara ulaşabilmesi ve yaygın Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC) ile entegre şekilde çalışabilmesini sağladığı da belirtildi. Firma, uygulamanın, 7 milyondan fazla hazır barkodlu ürün ve yapay zekâ ürün görselleştirilmesi gibi özelliklere de sahip olduğunu açıkladı.
PERAKENDEDE DİJİTALLEŞMEYİ DAHA GENİŞ BİR TABANA YAYACAK UYGULAMA
Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğundaki öncü rollerini vurgulayan Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu, “Mikro ölçekli işletmelerin dijitalleşmesi, yalnızca işletmelerin rekabet gücünü artırmakla kalmıyor; aynı zamanda ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve dinamizminin korunması açısından da kritik bir rol üstleniyor. Bu nedenle Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi olarak dijitalleşmeyi geniş bir tabana yaymak için yeni bir uygulamayı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne dek ağırlıklı olarak büyük ölçekli perakende şirketleriyle edindiğimiz derin sektörel deneyimi, doğrudan mikro işletmeler için geliştirdiğimiz Pera’ya taşıdık” dedi.
İŞLEMLER SADELEŞİYOR, VERİMLİLİK ARTIYOR
Logo Grup Büyüme Projeleri Direktörü Okan Şafak ise, “Bulut tabanlı Pera, omnichannel satış senaryolarına uyumlu yapısı ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi özellikleriyle, işletmelerin hem verimliliğini hem de hizmet kalitesini artıracak. İşletmelerin tüm operasyonel işlemlerini tek bir uygulama üzerinden yönetebilmesine olanak tanıyarak operasyonel sadelik ve verimlilik sağlıyoruz. Mobil cihazlar ve kasa ekranları üzerinden erişim sunan Pera, satışa dair tüm raporları otomatik olarak oluşturuyor. Pera ayrıca, işletmelerin kullandıkları e-ticaret sistemleriyle de entegre çalışabiliyor. On binlerce ürün, dakikalar içerisinde uygulamaya yüklenip satışa başlanabiliyor” ifadelerini kullandı.