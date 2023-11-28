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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Milan Borussia Dortmund maçı canlı yayın izle! Milan Borussia Dortmund maçı TV8,5 canlı yayın izleme ekranı! - Futbol Haberleri

        Milan Borussia Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak? Milan Borussia Dortmund maçı canlı yayın bilgileri

        Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın ilk günü bu akşam dev bir mücadele sona erecek. İtalyan devi Milan, sahasında Köklü Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Ölüm grubu olarak nitelenen F Grubu'nun kaderini etkileyecek karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kanalı ve iki takımın muhtemel 11'lerine dair ayrıntıları bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 17:33 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:33
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        Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 8 maçla devam ediyor. Gecenin 2. seansındaki en dikkat çeken mücadelelerden biri olan zorlu karşılaşmada Milan ile Borussia Dortmund, San Siro'da karşı karşıya gelecek. İşte, merakla beklenen maça dair ayrıntılar...

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        MILAN BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

        Milan Borussia Dortmund maçı bu akşam saat 23:00'de başlayacak ve zorlu mücadele Exxen ve TV8,5'tan canlı yayınla ekranlara gelecek.

        TV8,5 CANLI YAYIN

        3

        MILAN MUHTEMEL 11

        Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Adli, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao

        4

        BORUSSIA DORTMUND MUHTEMEL 11

        Kobel; Ryerson, Hummels, Schotterbeck, Bensebaini; Brandt, Can, Ozcan; Malen, Fullkrug, Adeyemi

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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