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Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 8 maçla devam ediyor. Gecenin 2. seansındaki en dikkat çeken mücadelelerden biri olan zorlu karşılaşmada Milan ile Borussia Dortmund, San Siro'da karşı karşıya gelecek. İşte, merakla beklenen maça dair ayrıntılar...