Milan, Como deplasmanında geriden gelerek kazandı!
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Milan, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Como'yu 2-1 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 19. hafta erteleme maçında Milan, deplasmanda Como ile karşı karşıya geldi.
Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Milan, 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.
Ev sahibi takım 60. dakikada Assane Diao ile öne geçti. Milan, 71'de Theo Hernandez ile skoru eşitledi. Dakikalar 76'yı gösterirken Rafael Leao, İtalyan devini 2-1 öne geçirdi.
Serie A'da 2 maç sonra kazanan Milan puanını 31 yaptı. Como ise 19 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Milan, Juventus'a konuk olacak. Como ise Udinese'yi ağırlayacak.