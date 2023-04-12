Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milan Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Günün iki karşılaşmasından biri ve köklü bir İtalyan rekabeti olan mücadelede devler ligini en çok kazanan İtalya temsilcisi Milan, sahasında Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli'yi konuk etmeye hazırlanıyor. İşte, Milan Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevapları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Milan Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi

    Milan Napoli maçı için beklenen gün geldi çattı. Son 16 turunda Tottenham'ı saf dışı bırakan İtalyan devi Milan, sahasında E.Frankfurt'u eleyen bir başka İtalyan devi Napoli ile kozlarını paylaşıyor. İşte, Milan Napoli maçının saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...
  • Milan Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi

    MİLAN NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN?

    Milan Napoli maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak.
  • Milan Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi

    MİLAN NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN?

    Milan Napoli maçı TV8,5 ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
  • Milan Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi

    MUHTEMEL 11'LER

    Milan    : Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Tonali, Krunic, Bennacer, Diaz, Leao, Giroud
  • Milan Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi

    Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae, Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.