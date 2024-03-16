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        Haberler Spor Futbol Milli ara ne zaman başlıyor? Milli maç arası kaç gün sürecek? İşte Milli maç takvimi - Futbol Haberleri

        Milli ara ne zaman başlıyor? Milli maç arası kaç gün sürecek?

        Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçları ile devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile hazırlık maçlarına çıkıyor. Bu özel maçlar öncesinde, milli maç arasının ne zaman başlayacağı taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte milli maç arası ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 23:44 Güncelleme: 16.03.2024 - 23:44
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        Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve düşme hattında kıyasıya mücadeleler yaşanıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 maçları öncesinde Macaristan ve Avusturya ile hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Bu özel maçlar öncesi Süper Lig'e milli maç arası verilecek. Peki, "Milli ara ne zaman başlıyor? Milli maç arası kaç gün sürecek?" İşte detaylar...

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        MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Avusturya ve Macaristan ile karşı karşıya geliyor.

        Milli maç öncesinde 30. hafta maçları 17 Mart Pazar günü sona erecek. Süper Lig karşılaşmalarının sona ermesiyle birlikte milli ara başlayacak.

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        MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, ilk hazırlık müsabakasında 22 Mart Cuma günü Macaristan'a konuk olacak.

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        Ay-yıldızlılar, ikinci özel maçında ise 26 Mart Salı günü Avusturya'ya konuk olacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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