Milli basketbolcu Furkan Korkmaz: Menajerim NBA'de farklı takımlarla görüşüyor

Philadelphia 76ers'tan Indiana Pacers'a takas edilen ve daha sonra takımı tarafından serbest bırakılan Furkan Korkmaz, hakkındaki transfer iddiaları sonrası açıklama yaptı.

26 yaşındaki basketbolcu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "All-Star arasında Türkiye'ye tatil amaçlı gelmeyi daha sezon başında planlamıştım. Kısa bir mola ve sevdiklerimle zaman geçirmek dışında herhangi bir geliş amacım yok." ifadelerini kullandı.

Kariyerini NBA'de sürdürmeyi planlayan Furkan, "Menajerim NBA'de farklı takımlarla benim adıma transfer görüşmelerimi sürdürüyor. Ben de bu nedenle birkaç gün sonra ABD'ye döneceğim." mesajını paylaştı.