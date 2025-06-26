Milos Teodosic, 38 yaşında basketbolu bıraktı!

Sırp basketbolcu Milos Teodosic basketbolu bıraktığını açıkladı.

Sırbistan basınına gönderdiği açıklamada tüm sevenlerinin ve taraftarlarının desteğine teşekkür eden Teodosic, "Çemberlerin altında oynanan bu büyülü oyuna olan sevgimin bir evresine veda etme vakti geldi." dedi.