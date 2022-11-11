Spor Toto Süoper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya gelen Ankaragücü ile Trabzonspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
İlk yarısı golsüz sona eren maçta bordo-mavililer 70'te Enis Bardhi'nin golüyle öne geçti: 0-1.
Ev sahibi Ankaragücü, 74'te Larsen'in eline çarpan top sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak takımına puanı getirdi: 1-1.
Üst üste ikinci kez berabere kalan Trabzonspor, şampiyonluk yarışında yara alırken, puanını 23'e çıkardı.
Son 4 maçta 3. beraberliğini alan Ankaragücü ise puanını 13 yaptı ve maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Hamsik'in sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü, meşin yuvarlağı direk dibinden ayaklarıyla çıkardı.
31. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında penaltı noktasında meşin yuvarlakla buluşan Gomez'in kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.
38. dakikada Gomez'in pasıyla ceza sahasında dışında topla buluşan Bardhi'nin plase vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü iki hamleyle kontrol etti.
58. dakikada Bardhi ile paslaşarak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'ye defans oyuncusu Yasin Güreler son anda yatarak müdahale etti ve topu kornere gönderdi.
70. dakikada Trabzonspor golü buldu. Gomez'in sağdan yerden yaptığı ortasında ceza sahasında topla buluşan Bardhi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
72. dakikada MKE Ankaragücü'nün kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında konuk ekipten Larsen'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
74. dakikada penaltı atışını kullanan Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
85. dakikada Zahid'in pasıyla buluşarak ceza yayına yaklaşan Jese'nin sert vuruşunda, top üstten auta gitti.
90+6. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Chatzigiovanis'in sağdan ortasında ceza sahasında Sowe'ye çarparak kaleye yönelen topu, kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mete Kalkavan, Aleks Taşcıoğlu, Kemal Yılmaz
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler (Dk. 79 Oğuz Ceylan), Tolga Ciğerci, Emre Kılınç (Dk. 57 Jese), Taylan Antalyalı (Dk. 67 Zahid), Pedrinho (Dk. 79 Diack), Beridze (Dk. 66 Chatzigiovannis), Sowe
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo (Dk. 46 Denswil), Evren Eren Elmalı, Gbamin (Dk. 77 Umut Bozok), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Djaniny), Hamsik (Dk. 77 Siopis), Abdülkadir Ömür (Dk. 57 Naci Ünüvar), Bardhi, Gomez
Goller: Dk. 70 Bardhi (Trabzonspor), Dk. 74 Tolga Ciğerci (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 14 Hugo, Dk. 90+7 Umut Bozok (Trabzonspor), Dk. 26 Yasin Güreler, Dk. 90+7 Mujakic (MKE Ankaragücü)
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