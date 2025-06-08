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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Muslera ailesinin Antalya keyfi! - Galatasaray Haberleri

        Muslera ailesinin Antalya keyfi!

        Galatasaray'ın file bekçisi Muslera sezon bitimi sonrası ülkesine dönmeyerek ailesiyle birlikte tatil için Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm merkezinde tatil yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 20:26 Güncelleme: 08.06.2025 - 20:26
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        Muslera ailesinin Antalya keyfi!
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        14 yıldır süper lig ekibi Galatasaray’ın kalesini koruyan son iki yıldır takım kaptanlığını yapan ve futbol yaşamını noktalayan Muslera ailesiyle birlikte Serik ilçesine bağlık Belek Turizm Merkezi’nde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapıyor.

        Kaptan Muslera resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Belek Turizm merkezinde 5 yıldızlı otelde ailesiyle birlikte tatil yaptığını duyurdu.

        Deniz kenarında ailesiyle fotoğraf paylaşan Kaptan Muslera otelin misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Türkiye’yi çok sevdiğini söyledi.

        Galatarasay’ın bu sezon başarılı futbolcuları arasında yer alan Yunus Akgün de kaptan Muslera gibi tatil için Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm merkezinde tatil yapıyor. Yunus Akgün tatil yaptığı otelde taraftarlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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