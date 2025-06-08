Muslera ailesinin Antalya keyfi!

14 yıldır süper lig ekibi Galatasaray’ın kalesini koruyan son iki yıldır takım kaptanlığını yapan ve futbol yaşamını noktalayan Muslera ailesiyle birlikte Serik ilçesine bağlık Belek Turizm Merkezi’nde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapıyor.

Kaptan Muslera resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Belek Turizm merkezinde 5 yıldızlı otelde ailesiyle birlikte tatil yaptığını duyurdu.

Deniz kenarında ailesiyle fotoğraf paylaşan Kaptan Muslera otelin misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Türkiye’yi çok sevdiğini söyledi.