Muslera'dan Icardi ve Fenerbahçe itirafı!
2011'de geldiği Galatasaray'dan bu sezon sonunda rekorlarla ayrılan Fernando Muslera, kariyeriyle ilgili itirafta bulunurken; Mauro Icardi ve Fenerbahçe'yle ilgili de konuştu.
14 yıllık Galatasaray kariyerine nokta koyan Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların Youtube hesabına Türkçe röportaj verdi.
"G.SARAY'DA REKORLAR KIRDIM"
Galatasaray'da rekorlar kırdım ve en fazla kupa kazanan oyuncu oldum. Bu, bana büyük bir gurur veriyor. Galatasaray'ın çok büyük bir tarihi var ve şimdi benim adım da orada.
"İNGİLTERE'DEN TEKLİF GELDİ"
Herkes gitti ama ben her zaman burada kaldım. 2015 yılında İngiltere'den bir teklif geldi. Dursun Başkan, "Fernando Muslera burada kalıyor, gitmesi yasak" demiş. Menajerim bunu bana bir yıl sonra söyledi. "İngiltere'den teklif vardı, Dursun Özbek göndermedi" dedi.
"HERKES MAURO'YU DİNLİYOR"
Kaan var, Abdülkerim bu sene iyi yaptı, Günay kaptanlık yapıyor aslında. Bana çok yardım etti. Mauro, adamda karizma var, her şey var. Herkes onu dinliyor. Lucas herkesi motive ediyor.
"BARIŞ ALPER ÇOK GÜÇLÜ"
Barış mesela adam çok güçlü. Ve çok dinamik. İlk dakika ile 95. dakika adam hep %100. Adam çok güçlü çok. Ben onu istiyorum.
"TEK EKSİĞİM AVRUPA KUPASI"
Tek eksiğim Avrupa kupası. Ben çok istedim, şans... Bizim şans yoktu. Orada kötü gittik ama Galatasaray her zaman orada. Seneye yine orada, en büyük ligde. Bunun için çok mutluyum. Galatasaray her zaman zirvede. Her sene Avrupa, Şampiyonlar Ligi... Sadece 2-3 sene oynamadık ama onun dışında her sene Avrupa'da oynadık.
"KAFASINDA SADECE F.BAHÇE VAR"
Ben Fenerbahçe (Süper Kupa) maçıyla ilgili konuşmak istemiyorum, çok kötüydü. O maç sadece Mauro oynadı. Herkes neden olduğunu biliyor. Onun kafada sadece Fenerbahçe var. Adam 1 dakika oynadı ve gol attı. Normal değil. Biz çocukları alkışlayacaktık ama Mauro... Mauro çok istedi. ‘Kaç dakika oynarız bilmiyorum ama garanti gol atacağım’ dedi.
"LUGANO 'ÇOK GÜZEL BİR TAKIM' DEDİ"
2011 yılında, ben Copa America'dayken menajerimden Galatasaray'ın beni istediğine dair bir mesaj geldi. Ben de o zaman Lugano'ya Galatasaray'ı sordum. Lugano "Nando, çok güzel bir takım. Her zaman Avrupa'da oynuyor" dedi.
Sonrasında yavaş yavaş internette araştırma yapmaya başladım. Takımda Taffarel var o zaman, Fatih Hoca var. Ben çok çabuk karar verdim.