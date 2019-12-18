Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Mali açıdan 5 yıl borsaya açık şirketler üst üste zarar gösterdiğinde, kayyuma gitme riski vardır. Biz bunu önledim. Kayyum talep eden iki arkadaşın hedefi seçime gitmek istemek, zevkle. 22 ayda 2 seçim yaşadım, üçüncüyü de yaşarım, hiç sorun değil"

"Florya'nın tapusunu nasıl zorluklarla aldığımızı bir Allah bir de biz biliriz. Kayyum atanırsa dümensiz bir sandal nereye gider onu ben bilemem."

"Galatasaray şu anda mali, idari, sportif olarak olabilecek en iyi noktadadır. Şu anda üzerimizde çok ciddi baskılar var henüz anlatamadığım. Onları çözemediğimiz takdirde anlatacağız"

"7 günde, 90 Milyon Türk Lirası ödeme yaptık, borçsuzluk kağıdını aldık ve bugünlere geldik. Türk tarihinde en yüksek geliri elde eden takım olduk."

"Biz, bir dava için burada kaldık, geçen hafta Florya'yı aldık. Ne zorluklarla aldığımızı sadece biz biliriz. Demek ki neymiş, seçime gitmemekle Galatasaray'a hizmet etmeyi hedeflemişiz."

TUZLASPOR MAÇI SONRASINDA YAŞANAN OLAYLAR...

"Gördüğümüz şu ki bilinçli bir şekilde, ameliyattan yeni çıkmış bir oyuncunun oynayamayacağı bilinir bir şekilde yedek kulübesinde oyunu provoke etmesi hoş olmadı!"