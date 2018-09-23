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Mutlu turistler Türkiye'yi tanıtacak

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) yürüteceği ortak çalışmayla Türkiye'nin tanıtımında, tatilinden memnun kalan "mutlu turistler" de rol alacak

23.09.2018 - 13:54 | Güncelleme: AA

TUREB Başkanı Ahmet Zeki Apalı, aptığı açıklamada, Türkiye'nin tanıtımı için yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını bildirdi.

TÜRSAB'la ay başında bir protokol imzalandığını aktaran Apalı, bu protokol kapsamında rehberlerin "kültür turları" olarak adlandırılan uzun süreli turlara katılan yabancı turistlerin Türkiye hakkındaki olumlu görüşlerini videoya kaydedeceğini dile getirdi.

Apalı, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yurt dışında Türkiye'ye yönelik önyargıların kırılması, Türkiye'nin tüm güzellikleriyle tanıtılmasına katkı sunulması açısından turistlerle birebir temasta bulunan rehberleri çok önemsiyoruz. Bu kapsamda TÜRSAB'la yeni bir planlama yaptık. Rehberlerimiz, Türkiye'den memnun bir şekilde ayrılan turistlerden izin alarak kısa videolarını çekecek. Bu videolarda mutlu turistlerin Türkiye'ye yönelik olumlu görüşlerine yer verilecek. Biz de bu videoları tüm dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden yayacağız."

"TÜRKİYE'Yİ DOĞRU TANIMIŞ AVRUPA HALKI, POLİTİKACILARI GİBİ DÜŞÜNMEDİ"

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerle rehberler arasında kurulan sıcak bağlara işaret eden Apalı, "Turistler bazen öyle memnun kalırlar, öyle mutlu olurlar ki Türkiye'den ayrılırken havaalanında rehberin boynuna sarılırlar. Onlarla her zaman iletişimlerini sürdürürler. İşte bizim de göstermek, herkese tanıtmak istediğimiz bu güzel tablo." diye konuştu.

TUREB Başkanı Apalı, bu noktada kültür turlarının önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2015-2016'da turizmde yaşadığımız kriz döneminde Avrupa'nın ana akım medyasında hep Türkiye aleyhinde propagandalar yapıldı. O dönem eğer rehberlerimizin yaptığı olumlu çalışmalar olmasaydı bu kara propagandalar çok daha etkili olacaktı. Türkiye'yi gezmiş, rehberlerimiz sayesinde Türkiye'yi daha doğru ve iyi tanımış Avrupa halkı politikacıları gibi düşünmedi, onların yanında yer almadı. Dolayısıyla da bunu bir şekilde daha kolay atlattık."

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNİ TURİZMDE DEĞERLENDİREBİLİRİZ"

Yeni tanıtım projesiyle de Türkiye'ye yönelik ön yargılı bakışları kırmayı, Türkiye'nin 81 ilinin de birbirinden ayrı güzellikleri olduğunu göstermeyi hedeflediklerini vurgulan Apalı, "Hedefimiz, turizmi kalıcı hale getirip sürekliliğini sağlamak. TÜRSAB ve TUREB yönetimi olarak ana bakış açımız, turizmi Türkiye'nin her bölgesinde yapmak, yaşatmak ve geliştirmek. 7 coğrafi bölge, 81 ilin her birinin ayrı bir değeri, kendine özel güzellikleri, kültürü var. Türkiye'nin her yerini turizmde değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

 

 

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