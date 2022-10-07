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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Napoli fırtınası! Rakip tanımıyorlar!

Luciano Spalletti yönetiminde sezona iddialı giren Napoli, ligde ve Avrupa'da fırtına gibi esiyor

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  • Napoli fırtınası! Rakip tanımıyorlar!

    İtalya futbolunun birinci gündeminde Napoli'nin müthiş performansı yer alıyor.

     
  • Napoli fırtınası! Rakip tanımıyorlar!

    Spalletti ve öğrencileri, 8 hafta sonunda Serie A'da 20 puanla lider konumda olmakla birlikte, Devler Ligi'nde de bileği bükülmüyor.
  • Napoli fırtınası! Rakip tanımıyorlar!

    TRT Spor'un aktardığına göre oynadığı keyifli futbolla takdir toplayan Güney ekibi, taraftarlarına da büyük bir heyecan yaşatıyor.
  • Napoli fırtınası! Rakip tanımıyorlar!

    DEVLER LİGİ'NİN EN GOLCÜSÜ

    Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Liverpool, Ajax ve Rangers'la mücadele eden Napoli, kaydettiği 13 golle turnuvanın zirvesinde yer alıyor.
  • Napoli fırtınası! Rakip tanımıyorlar!

    İlk maçta Liverpool'u 4-1 yenerek sükse yaratan ekip, İskoçya deplasmanından da 3-0'lık zaferle dönmüştü.
  • Napoli fırtınası! Rakip tanımıyorlar!

    Napoli, son olarak 1-0 geri düştüğü mücadelede Ajax'ı Amsterdam'da 6-1 yenmeyi başardı ve rakibine tarihi bir hezimet tattırdı.
  • Napoli fırtınası! Rakip tanımıyorlar!

    İTALYA'DA DA ZİRVEDE

    Spalletti'nin öğrencileri, puan durumunun tepesinde olduğu Serie A'da da gol sayısıyla dikkat çekiyor.
  • Napoli fırtınası! Rakip tanımıyorlar!

    8 maçta tam 18 gol atan mavi-beyazlılar, bu süreçte yalnızca Fiorentina filelerini sarsamadı.

     
  • Napoli fırtınası! Rakip tanımıyorlar!

    Ligde üst üste 4 maç kazanan Napoli, hafta sonunda ligin galibiyetsiz ekiplerinden Cremonese deplasmanında seriyi sürdürmek istiyor.

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