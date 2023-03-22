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Napoli, ilk kez İtalya’nın en değerli kulübü oldu! Kim Min-jae...

Transfermarkt, İtalya Serie A’da yaklaşık 150 futbolcunun piyasa değerlerini güncelledi. Fenerbahçe'den geçen sezon Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae'nin yükselişi dikkat çekti

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  • Napoli, ilk kez İtalya’nın en değerli kulübü oldu! Kim Min-jae...

    Transfermarkt, İtalya Serie A’da yaklaşık 150 futbolcunun piyasa değerlerini güncelledi. Yapılan değerlendirmenin ardından İtalya ligi, artık 100 milyon Euro piyasa değeri olan yeni bir oyuncuya sahip oldu. 
  • Napoli, ilk kez İtalya’nın en değerli kulübü oldu! Kim Min-jae...

    Gol krallığı yarışında zirvede olan Victor Osimhen, bu barajı aşan tek isim olurken takım arkadaşları Khvicha Kvaratskhelia ve Min-jae Kim ise en çok değer kazanan diğer futbolcular oldular.
  • Napoli, ilk kez İtalya’nın en değerli kulübü oldu! Kim Min-jae...

    Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Serie A’da fırtınalar estiren Napoli, 629 milyon Euro’luk yeni kadro değeri ile Milan ve Inter'i geride bırakarak dünyanın en değerli 11. takımı olmayı başardı.
  • Napoli, ilk kez İtalya’nın en değerli kulübü oldu! Kim Min-jae...

    Napoli'de birçok futbolcunun piyasa değerinin yükselmesi bir ilke yol açtı. 2004’ten beri yapılan piyasa değerlerinde Napoli, ilk kez İtalya’nın en değerli kulübü oldu. Son şampiyon Milan ve Inter’in kadro değerinde ise düşüşler görüldü.
  • Napoli, ilk kez İtalya’nın en değerli kulübü oldu! Kim Min-jae...

    Güncellemede Nijeryalı forvet Osimhen’in piyasa değerinde 30 milyon Euro’luk bir artış yapıldı. 24 yaşındaki golcü, bu sezon 29 maçta 25 gol ve 5 asist kaydetti. Osimhen’in adı şimdiden Manchester United, Liverpool ve PSG ile anılıyor. Napoli ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan santrafor oyuncusunun 3 haneli bir rakama transfer olacağı tahmin ediliyor.
  • Napoli, ilk kez İtalya’nın en değerli kulübü oldu! Kim Min-jae...

    Mayıs 2022’de 15 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Khvicha Kvaratskhelia, Napoli’ye transfer olduktan sonra toplamda 70 milyon Euro değer kazandı. Sol kanat oyuncusu, son güncellemede ise 25 milyon Euro artış gördü. Gürcü oyuncu, güncel sezonda 30 maçta 14 gol ve 16 asistlik bir performans gösterdi.
  • Napoli, ilk kez İtalya’nın en değerli kulübü oldu! Kim Min-jae...

    Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Napoli'ye 18.05 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Min-jae Kim’in yeni piyasa değeri 50 milyon Euro olarak belirlendi. 
  • Napoli, ilk kez İtalya’nın en değerli kulübü oldu! Kim Min-jae...

    Geçtiğimiz haziran ayının başında 14 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Kim, Napoli'ye transfer olduktan sonra 36 milyon Euro değer kazandı.

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