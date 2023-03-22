Güncellemede Nijeryalı forvet Osimhen’in piyasa değerinde 30 milyon Euro’luk bir artış yapıldı. 24 yaşındaki golcü, bu sezon 29 maçta 25 gol ve 5 asist kaydetti. Osimhen’in adı şimdiden Manchester United, Liverpool ve PSG ile anılıyor. Napoli ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan santrafor oyuncusunun 3 haneli bir rakama transfer olacağı tahmin ediliyor.